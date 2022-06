Plyn příští zimy se rýsuje na obzoru na letním summitu EU

Lídři Evropské unie v pátek (24. června) diskutovali o tom, jak zajistit dostatečné dodávky plynu pro nadcházející zimu na bruselském summitu – uprostřed rostoucích obav o energetickou bezpečnost.

„Musíme být připraveni vypořádat se s dalšími narušeními dodávek ruského plynu,“ řekla na tiskové konferenci předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Řekla, že exekutiva EU předloží v červenci „pohotovostní plán na snížení poptávky“ a dodala, že všechny národní pohotovostní plány byly revidovány, aby bylo zajištěno, že všechny členské státy budou schopny se vypořádat s dalšími omezeními nebo přerušeními dodávek plynu.

Návrat k levným fosilním palivům nebude [from Russia]Řekla také: „Upozorňuje, že původem současné energetické krize je závislost Evropy na fosilních palivech.

S tím, jak Moskva zpřísňuje dodávky plynu v celém bloku, v posledních týdnech vzrostly rozšířené obavy z toho, že Rusko zcela přeruší dodávky plynu do Evropy.

„Je jen otázkou času, kdy Rusové vše zavřou,“ varovali před summitem diplomaté EU.

Obecně platí, že ruský energetický gigant Gazprom přerušil nebo omezil dodávky plynu do 12 členských států.

Kreml přerušil dodávky do některých zemí EU za to, že odmítly platit za plyn v rublech – včetně Polska, Bulharska a Finska.

Ale Německo, Česká republika, Nizozemsko, Itálie, Rakousko a Slovensko také čelily nižším objemům dodávek plynu, což přimělo země zvážit návrat k uhlí, aby si zajistily dodávky.

Několik zemí vydalo „včasné varování“ o svých vnitrostátních dodávkách plynu jako preventivní krok – zejména Itálie, Lotyšsko, Chorvatsko, Rakousko, Finsko, Estonsko, Dánsko, Nizozemsko a Švédsko.

Německá plynová krize

Německo ve čtvrtek zahájilo druhou fázi svého národního plynového nouzového plánu a varovalo, že země čelí „plynové krizi“.

„Připravujeme se udělat, co je nezbytné… abychom zajistili posílení skladovacích kapacit,“ řekl na tiskové konferenci po pátečním summitu německý kancléř Olaf Schulz.

Belgický premiér Alexandre de Croo před setkáním s lídry EU v Bruselu vyjádřil obavy ohledně situace v Německu a poznamenal, že současná plynová krize vyžaduje společný postup v bloku.

„Pokud dnes Německo skutečně říká, že bude mít v zimě nedostatek plynu, dopad bude pro Německo i pro všechny ostatní evropské země obrovský,“ řekl de Croo.

Přerušení dodávek plynu již způsobilo růst cen energií, inflaci a větší tlak na nejzranitelnější domácnosti a podniky.

„Myšlenka levné energie je pryč… a my všichni jsme v procesu zajišťování alternativních zdrojů,“ řekl lotyšský premiér Krisjanis Karenz.

Irský premiér Michel Martin zase upřednostnil možnost společného nákupu plynu – podobně jako vakcinační strategie proti Covid-19 – s cílem vyjednat a zajistit lepší ceny s poskytovateli služeb.

Lídři EU se v březnu dohodli na návrhu společného nákupu zemního plynu v rámci snahy snížit závislost EU na ruském plynu a získat lepší ceny.

V rámci politiky REPowerEU se blok zavázal, že do příští zimy naplní zásobníky plynu alespoň na 80 procent jejich kapacity.

Úrovně zásob plynu v Evropské unii v současnosti překračují 50 procent kapacity, ale není jasné, zda země EU dosáhnou bezpečné hranice, pokud budou výpadky dodávek pokračovat.

Úředník EU řekl EUobserver, že „ačkoli neexistuje žádná bezprostřední rizika pro zabezpečení dodávek, mohlo by to mít důsledky pro doplňování skladů na příští zimu, pokud by se snížení prodloužilo“.

‚pracovní příležitost‘

Evropská unie hledá potenciální alternativní zdroje dovozu plynu od začátku války na Ukrajině, vzhledem k tomu, že ruské zásoby tvoří asi 40 procent veškerého dovozu plynu.

Von der Leyen uvedla, že třetí strany považují tuto situaci za „dokonalou obchodní příležitost“ k získání významného klienta v průběhu času.

Evropská unie a Norsko se ve čtvrtek dohodly na zvýšení dodávek plynu do Evropy.

Začátkem tohoto měsíce byla podepsána dohoda o zvýšení vývozu plynu do Evropy mezi Evropskou unií, Egyptem a Izraelem.

Podobně se Evropská unie také snažila zvýšit dodávky plynu z Ázerbájdžánu přes Transjadranský plynovod (TAP) na turecko-řecké hranici. Obě strany by mohly v červenci podepsat dohodu o dodávkách plynu s eurokomisařkou pro energetiku Kadri Simpsonovou.

Dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) navíc oproti loňskému roku vyskočil o 75 procent například díky nové dohodě se Spojenými státy, uvedla von der Leyenová.