Plíšková září ve třetím kole US Open

2. září 2021; Flushing, New York, USA; Česká republika Karolina Plíšková slaví poté, co porazila USA Amandu Anisimovou v zápase druhého kola čtvrtého dne roku 2021 US Open Tennis Championships na USTA Billie Jean King. Povinný kredit: Jerry Lai-USA TODAY Sports

NEW YORK (Reuters)-Česká čtvrtá nasazená Karolina Plíšková vypálila ve třetím kole 20 es, čímž oddálila sobotní vítězství Tomljanovicové 6-3 6-2, aby si udržela své pátrání po prvním větším titulu na dráze na US Open. Wimbledonští vicemistři měli v první sadě 20 vítězů a zablokovali všech pět šancí na brejky, protože několik nákladných chyb od Tomljanoviče, včetně dvojchyby v šestém zápase, který měl dát Pliskové první zápas, bránilo úsilí Australanky. Plíšková ve druhém setu neklesla ani na jeden podávací bod, protože zápas ve hodině a 11 minutách na Big Flushing Meadows zakončil ve finále třemi esy. Plíšková, která měla ve druhém kole napjatý třísetový zápas s Američankou Amandou Anisimovou, se střetne buď s Ruskou Varvarou Grachevovou, nebo Anastasií Pavljučenkovou. (Reportáž Amy Teneryové v New Yorku; Úpravy Sonia Hepstel Naše kritéria: Zásady důvěryhodnosti společnosti Thomson Reuters.