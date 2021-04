Plíšková říká, že Bagin není zodpovědný za špatný začátek sportu v roce 2021

(Reuters) – Karolína Plíšková nezažila pod Sašou Bajinovou mnoho úspěchů od doby, kdy na konci loňské sezóny jmenovala německého trenéra, ale bývalá česká světová jednička řekla, že se jí daří společně.

Plíšková, která se umístila na devátém místě na světě, se na konci své kariéry v roce 2020 rozdělila od Daniela Valverdeho a pro sezónu 2021 přidala Bajin, bývalou trenérku Naomi Osaka.

29letá žena se nedostala do čtvrtfinále na žádném ze svých šesti letošních závodů, ale novinářům na akci WTA 500 ve Stuttgartu řekla, že se svým trenérem „pracuje dobře“.

„Samozřejmě jsem nehrál tak úžasně, ale není to jeho chyba,“ řekla Plíšková, která se v roce 2017 dostala na vrchol světového žebříčku.

“Někdy ani nevíš, proč se věci dějí.”

„Ale dělá to, co je v mých silách, dělám to, co je v mých silách. Doufám, že v budoucnu budeme mít větší úspěch. Ale všechno jde dobře.“

Pomohl Bajin Osaka vyhrát hlavní tituly back-to-back na US Open v roce 2018 a Australian Open v následujícím roce a předtím pracoval s 23násobnou grandslamovou šampionkou Serenou Williamsovou.

Pliskova poslední titul přišel v Brisbane v lednu 2020 a od té doby dosáhla Češka pouze jednoho finále, loni v září prohrála se Simonou Halepovou v Římě.

Češi přiznávají, že neudělali nejlepší začátek roku 2021.

„Po mnoho let jsem byla velmi důsledná. Takže možná bude tento rok trochu jiný,“ řekla.

„Snažím se ze všech sil dostat zpět na úroveň, na které jsem byl nebo kde jsem skončil jako loni v Austrálii, ale trénuji opravdu dobře. Mám pocit, že by to mohlo potřebovat více času.

„Samozřejmě to není zatím nejlepší pocit z mého ročníku, ale myslím si, že dělám spoustu věcí správně. Doufám tedy, že ten rok je ještě dlouhý, zbývá ještě spousta turnajů.“

