PlayStation zahajuje největší výprodej roku s hrami pro PS5 začínající na 4 dolarech – zde je 23 nabídek, které bych si koupil

Days of Play je každoroční oslava všeho, co se týká PlayStation, a edice 2024 právě začíná s řadou potvrzených bezplatných bonusů a zahájením masivního výprodeje v obchodě PlayStation Store s nejnižšími cenami, jaké kdy byly u mnoha nejlepších her pro systém PS5 uvedeny.

a Prodej herních dnů 2024 Je to pravděpodobně největší až do listopadové akce Black Friday a dostojí svému účtování. Celkem je k dispozici přibližně 1 000 nabídek včetně prvotních slev Marvel’s Spider-Man 2 (nyní 49 $), Final Fantasy VII Resurrection (nyní 52 $), Rise of Ronin (nyní 49 $) A TopSpin 2K25 (nyní 55 $).

Mezi další nepřehlédnutelné nabídky, při kterých se můj bankovní zůstatek zapotí, patří: P Lies za 41 dolarů (Bylo to 59 dolarů), úžasné Dead Space Remake se skvělou slevou až 65 % Bývalá exkluzivita pro Xbox Hi-Fi Rush má historicky nejnižší cenu 17 $ (Bylo to 29 $). Plus, The Last of Us Part 2 Remastered stojí pouhých 39 dolarů (Bylo to 49 dolarů). Toto je poprvé, kdy je toto úžasné mistrovské dílo nabízeno k prodeji.

Slevy Game Days přesahují hranice obchodu PlayStation Store, přičemž online prodejci také zlevňují velké peníze na hry PS5, které musíte hrát. Pokud tedy dáváte přednost fyzickému disku před digitálním stahováním, zaokrouhluji také nejlepší nabídky her na Amazonu a Best Buy.

Nejlepší nabídky Game Day v obchodě PlayStation Store

Nejlepší nabídky her na PS5

Nejlepší nabídky PS5