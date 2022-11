Plány Rishi Sunaka omezit zahraniční studenty na kontrolu imigrace: zpráva

Sunakova vláda slíbila snížit čistou imigraci do Spojeného království. (soubor)

Britský premiér Rishi Sunak zváží „všechny možnosti“, včetně snížení počtu zahraničních studentů, ve své snaze snížit rostoucí čistou imigraci ve Spojeném království. zpráva BBC.

S odvoláním na mluvčího Downing Street zpráva uvedla, že pan Sunak zváží omezení pro zahraniční studenty, kteří hledají „nekvalitní“ tituly a přivádějí závislé. O jaké skóre „nízká kvalita“ jde, však mluvčí neupřesnila.

Nejnovější údaje Úřadu pro národní statistiku (ONS) z tohoto týdne vyvolaly obavy britské vlády z nárůstu imigrace, která ukázala masivní skok v počtu migrantů. Čistá imigrace do Spojeného království vzrostla ze 173 000 v roce 2021 na letošních 504 000 – nárůst o 331 000.

Zahraniční studenti, zejména Indové, kteří jako první převzali Čínu, aby tvořili většinu studentských víz, k tomuto nárůstu výrazně přispěli.

Mluvčí pana Sunaka v pátek řekl: „Zkoumáme všechny možnosti, jak zajistit, aby imigrační systém fungoval. Předseda vlády je plně odhodlán snížit celková čísla.“

Ale kontrolovat počet přistěhovalců omezením počtu zahraničních studentů je obtížný úkol. Zpráva uvádí, že britské univerzity jsou závislé na vyšších poplatcích než zahraniční studenti, aby kompenzovaly peníze, protože prohrávají tím, že britským studentům účtují nižší poplatky, a některé univerzity dokonce riskují bankrot, pokud budou uvalena omezení na takzvané nekvalitní tituly.

že Indická komunita vedená studentská organizace V pátek vyzval vládu, aby vymazala zahraniční studenty ze statistik imigrace v zemi. Sanam Arora, vedoucí National Indian Students, řekl: „Studenti, kteří jsou dočasně ve Spojeném království, by neměli být považováni za přistěhovalce. Mezinárodní studenti, z nichž největší skupinou jsou Indové, vytvářejí v ekonomice Spojeného království čistý zisk ve výši 30 miliard liber.“ a Asociace absolventů (NISAU) ve Spojeném království.

Sunakova vláda s indickým ministrem vnitra slíbila snížit čistou imigraci do Spojeného království Suela Bravermanová Již dříve si stěžovali na indické studenty, kteří v zemi tráví delší dobu. „Mám obavy z otevřené imigrační politiky na hranicích s Indií, protože si nemyslím, že to je to, pro co lidé s brexitem hlasovali. Podívejte se na imigraci v této zemi – největší skupina lidí, kteří překročili délku pobytu, jsou indičtí přistěhovalci,“ řekla.