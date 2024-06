Planetární zdravotní dieta vs. středomořská dieta: Co je lepší?

„Musíme ale také řešit problémy, které vidíme s rostoucím podílem potravin živočišného původu a jak [production] „Přispívá k emisím skleníkových plynů a dalším příznakům, které mohou negativně ovlivnit zdraví planety.“

nově Stay Studie publikovaná v American Journal of Clinical Nutrition zjistila, že riziko předčasného úmrtí bylo o 30 % nižší u lidí, kteří dodržovali planetární zdravou dietu, ve srovnání s těmi, kteří tak neučinili.

Celopotravinové a rostlinné diety, jako je Planetary Health Diet, „mají tendenci být bohaté na živiny, takže jsou nakonec důležitým zdrojem antioxidantů a makro- a mikroživin, které jsou pro tělo ideální,“ říká Vadivelo, který nebyl. t účastnit se studie.

Studie zjistila, že dietáři také přispěli 29 % k emisím skleníkových plynů.

„Jedna kráva vyprodukuje 154 až 264 liber metanu ročně,“ uvádí zpráva. US Environmental Protection Agency. Toto číslo se pouze zdvojnásobí, vezmeme-li v úvahu, že 1,5 miliardy kusů dobytka je chováno speciálně pro produkci masa, což znamená, že nejméně 231 miliard liber emisí metanu vstupuje do atmosféry pouze z produkce hovězího masa z krav, uvedla agentura.

Jaká je planetární zdravá dieta ve srovnání s jinými dietami?

Čím se ale planetární zdravotní dieta liší od jiných populárních stravovacích návyků, jako je středomořská dieta nebo DASH dieta prospěšná pro srdce?

„Základy mezi vzory jsou podobné. Jsou vyšší v celém ovoci a zelenině, které jsou vlastně klíčem k téměř každému zdravému vzoru, stejně jako celozrnné výrobky, ořechy a semena,“ říká Vadivelo.

Mezi stravovacími styly však existují určité rozdíly.

Vadivelo poukazuje na to, že DASH dieta „umožňuje konzumaci většího množství potravin živočišného původu, včetně nízkotučných mléčných výrobků a drůbeže. Možná ve vyšších množstvích než Planetary Health Diet, protože se konkrétně nezabývá zdravím planeta.“

Dodává, že Planetary Health Diet také klade větší omezení na celkovou spotřebu tuků než dieta DASH.

Obecně Vadivelo říká, že středomořská strava se nezaměřuje na mléčné výrobky. Populární dieta klade větší důraz na nenasycené tukové složky, jako je olivový olej a ryby, než planetární zdravá dieta.

„Další konstantní věc je [in] „Všechny tyto vzorce, středomořské, DASH, planetární, neexistuje žádný rozpor mezi omezením zdrojů přidaných cukrů a omezením zdrojů pevných tuků, jako jsou nasycené tuky, trans-tuky v kokosovém oleji a živočišné zdroje,“ poznamenává Vadivelo.

Zdůrazňuje, že to nejlepší, co můžete udělat pro dobré zdraví, je přidat do svého jídelníčku více celozrnných potravin, zejména ovoce a zeleniny; To odpovídá třem zdravotním vzorcům. Kromě toho se důrazně doporučuje omezit konzumaci ultrazpracovaných potravin.

„Můžeme říci, že drtivá většina ultrazpracovaných potravin má vysoký obsah přidaných cukrů, rafinovaných obilovin a nasycených tuků, což jsou všechny věci, které každý z těchto vzorů omezuje,“ říká Vadivelo.

„Udělejte svůj vzor bohatým na celé potraviny, ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky, ořechy a semena [and] Luštěniny.”

