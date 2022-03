Plachost zanechá na Ukrajině trvalé jizvy

Plachost a dvojí řeč zanechávají trvalé jizvy

Co si Ukrajinci budou pamatovat z těchto šokujících týdnů roku 2022? Určitě laskavost cizích lidí. Reakce v sousedních zemích a v Německu na humanitární nouzi byla působivá. Právě jsem se vrátil z Krakova: polské kulturní hlavní město je plné ukrajinských vlajek, plakátů s nabídkou pomoci a domů, kde se nacházejí uprchlíci. Moldavsko, nejchudší země v Evropě, neoprávněně neslo mimořádnou zátěž.

Úsilí poskytnout vojenskou podporu bylo také úžasné. Estonsko, země s něco málo přes 1 milion obyvatel a HDP 30 miliard dolarů, poskytlo šestkrát více vojenské pomoci než Německo, má 80 milionů obyvatel a ekonomiku 65krát tolik. Mimořádně štědří jsou i obyčejní občané: Litevci například darovali své SUV pro použití vpředu. Lidé v těchto zemích vědí, co je v sázce.

To vytvoří trvalá pouta přátelství a loajality. Island uznal obnovenou nezávislost Litvy v roce 1991, když se to žádná jiná země neodvážila. Dodnes se tam s Islanďany chovají jako s čestnými hosty.

Reakce také přetváří evropskou politickou scénu. Polsko, Česká republika, Slovensko a pobaltské státy spolu s běloruskou opozicí výrazně podporují Ukrajinu. Brzdí je pouze obavy z porušení jednoty NATO. Británie poskytuje tomuto shromáždění značnou státní podporu.

Naproti tomu Maďarsko je ve vazbě a odmítá dovolit vojenské pomoci, aby překročila svůj vzdušný prostor. Prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden Mimo provoz Maďarský vůdce Viktor Orbán za své váhání a zeptal se: „Na které straně jste?“ Blížící se parlamentní volby mohou v Budapešti přinést změnu moci. Pokud ne, zášť bude hluboká a trvalá.

Ještě sžíravější je pocit, že velcí členové „starého západu“ – Francie, Německo a Itálie – nepomáhají, jak by měli. I když vůdci těchto zemí mluví směle, jednají slabě. Pomoc je příliš malá, příliš pozdní a nesprávného druhu. Orgány EU jsou na tom o něco lépe. Změny jsou bezprecedentní, jistě. Ale to nestačí. Ruská válečná mašinérie každou minutu každého dne drtí ukrajinské mrtvoly a budovy. Nedostatek naléhavosti v reakci je matoucí a pobuřující. Americká politická rétorika a činy administrativy jsou rovněž předmětem kritiky – ačkoli Ukrajinci moudře nedávají svému největšímu příteli nadávat.

Rány současnosti jsou jizvami budoucnosti. Nyní je jasné, že Ukrajina nebude poražena. Může z toho dokonce vyjít vítězně, protože ruské ztráty na bojištích ničí vojenskou morálku a podněcují hněv doma. Jak ale bude Ukrajina vypadat po válce? Náklonnost a vděčnost budou prudké, ale budou také zklamáním a hněvem. Ukrajinci si navzájem projevili velkou důvěru. Nemusí tolik důvěřovat vnějšímu světu. Předchozí problémy – korupce, chudoba a slabé instituce – se vrátí, možná ještě umocněné pokračujícími následky války. Zpolitizovaní váleční veteráni mohou v době míru sehrát v politice destabilizující roli.

Správná odpověď bude rychlá, rozhodná a velkorysá. Jakákoli mírová dohoda by zahrnovala opuštění formálních vztahů s NATO, takže EU by se musela ujmout vedení. Ukrajinci bojovali a umírali za svobodu a bezpečnost Evropy. Pokud pravidla neumožňují rychlé připojení, měla by být změněna. Prozatímním řešením by bylo zastupovat Ukrajinu na poradních a rozhodovacích schůzkách EU, a to ještě před dosažením formálního členství. Mír musí také znamenat mezinárodní finanční podporu na obnovu veřejných služeb a infrastruktury. Nejchudší a nejstatečnější evropské národy pomáhají vyhrát válku. Ti nejbohatší a nejbojácnější musí vyhrát mír.