Pictures and News of Manuel do Monte by DJ Basso, Fernando ला vila, and others from MIX

Manu je Matthewův bratranec

Jak vidíte, obálka časopisu Mix tohoto víkendu přináší úsměv talentované a milované herečce ze Santa Marianne Manuel de Monte (manudomonte). Jeho bratranec Matthews Abreu (mateusabreufotos) na něj klikl, když byl v Santa Marii posledních pár měsíců. Dobré na tomto příběhu je, že Matthewsův zájem o fotografii vznikl, když mu před několika lety, kolem roku 2015, Manuela pomohla s výběrem fyzických snímků, které jsou ještě patnáct let staré. Manji, který to navrhl. O několik let později mu řekla, že tento okamžik změnil její život. Dnes fotí v Santa Marii a jeho práce lze vidět na Instagramu. Ohledně jeho zkoušek se svým bratrancem a odvedených do časopisu Mix řekl: „Měli jsme nápad pořizovat fotografie, které by odpovídaly Manuovi. Je to jednoduché, vtipné, plné energie, zvláštní povahy. Vždy to bylo tak. Její první vzpomínky . “ Obsahuje však také městské prvky. Proto šli do oblasti Boca de Monte. „Vybrali jsme stopy ve vzdálené čtvrti, abychom ukázali více dramatu a ukázali silnou ženu, pak jsme udělali několik kliknutí jedoucího auta na prázdné ulici, abychom ukázali zábavu a živost!“

Topily se elektronické mapy

V posledních letech se Santa Maria stala národní a mezinárodní referencí, pokud jde o elektronickou hudbu. Obě strany a tvůrci tohoto žánru získali slávu mimo město. Příkladem je vydání EP „Local Robot“ od DJ a producenta Basso. Album bylo vydáno britským vydavatelstvím „Let It Out Records“ a je již na celosvětovém žebříčku prodejů pro svůj žánr PsyTrance. Je na šestém místě mezi 100 nejprodávanějšími alby. EP obsahuje „Local Robot“ a „Never Stop“ ve spolupráci s Northeast Saturn Six. EP je k dispozici k předobjednání na Beatportu a poslechu ukázek skladeb na plakátu a umělcově SoundCloudu.

Corolla Jefferson

Stále více si myslím, že Santa Maria je spojena s Brazílií a světem. Kromě toho, že sousedíme s Manuelem de Monte, druhou nejpopulárnější sérií v Brazílii a Netflixu, máme další Disney Santa Mariana. Jo, ale ještě to není herec, ale jo, instagramový mistr Jefferson filtruje Araujo. Poté, co kreslili pomocí filtrů používaných Madonnou, Malumou, Anitou, Pablem Witterem a mnoha dalšími hvězdami (spolu s miliardami lidí), vytvořili nyní oficiální filtr Cruella, který tento týden uvádí premiéry v divadlech a Disney. Výzva přišla od společnosti Disney, aby ocenila práci našeho souseda, a zahájení bylo na jeho profilu Instajefaraujo (který má 1 milion sledujících). Uvidíme, jaký bude další výsledek kreativního člověka.

Uznávaný talent

Hudba nemá hranice a důkazem toho je, že akordeonisté a studenti hudby na Federální univerzitě v Santa Marii (UFSM), Fernando Vella Vella, se nadále pohybují po celém světě ve shodě. Tentokrát složil přísahu na dvou mezinárodních šampionátech, jednom v České republice a druhém v Lotyšsku. Ať tak či onak, česká online akordeonová soutěž 2021 a Concord of Sounds, které se konaly od dubna do května, byly jedinými dvěma zástupci Brazílie. Kromě poslechu a hodnocení více než 100 dětí ze zemí jako Chorvatsko, Slovensko, Srbsko a Vietnam získaly také ceny. V soutěži Česká republika získal jeho student z Recife Raphael Duke stříbrnou medaili ve druhé dětské kategorii a zahraje dvě písně od Avily: Argana a Tango Por Carla. Polák Nicodem Sobek také získal stříbrnou medaili ve stejné soutěži v kategorii talentovaných lidí, kteří hráli Tango Por Karla – na konci loňského roku skončili na druhém místě v jedné z nejprestižnějších akordeonových soutěží na světě. Cup, Mondial de L’Accordien, Francie. (Ve spolupráci s Victoria DeBortoli)





přátelé navždy

Ve Spojených státech existuje tradice televize, která je podle mě opravdu dobrá, a opravdu nechápu, jak ji Brazílie ještě nemá. Sbírejte umělce ze skvělé klasiky. Je to už 20 let od uvedení filmu a 50 let od chvíle, kdy se herci znovu spojili s A Novica Rebelde, Patricinhas de Beverly Hills a mnoha dalšími. To se obvykle děje na Hallově představení a herci si pamatují zákulisní příběhy a mytologické scény. Jako televizní fenomén, který pokrývá celé generace, představili Friends „setkání“ zvláštním způsobem. Je v pořádku se na to podívat, ale je bezpodmínečně nutné se zhluboka nadechnout a nenechat dobrou vášeň proměnit v smutek nebo hloupou touhu žít v minulosti. Zaslouží si kontrolu a vášeň. Hrál v hercích, kteří recitovali některé texty. Pro ty, kteří se nevěnují divadelnímu umění, je jasné, jak talentovaní lidé budou, a studovat vizuální prvky, které budou interpretovat. Doufám, že Brazílie tuto myšlenku přijme a podpoří setkání umělců. Existují romány, filmy a seriály, které jí chyběly.