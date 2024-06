Phil Spencer stručně vysvětluje rozhodnutí přinést Doom: The Dark Ages na PlayStation 5 – IGN Live 2024

Šéf Xboxu Phil Spencer se dnes po Xbox Expo zastavil na IGN Live, aby si popovídal o některých z největších odhalení a oznámení. Jednou z těchto událostí bylo nejen odhalení Doom: The Dark Ages, ale také oznámení, že vyjde i na PlayStation 5.

Když se Spencer zeptal na rozhodnutí, které učinil Ryan McCaffrey z IGN, přisoudil toto rozhodnutí, alespoň částečně, řediteli studia id Software Marty Strattonovi.

„Doom je rozhodně jednou z těch franšíz, která má historii na více platformách,“ vysvětlil Spencer. „Je to série, kterou si podle mě zaslouží hrát každý, když jsem byl na schůzce s Martym před pár lety, zeptal jsem se Martyho, co chce dělat, a on řekl, že to chce prodávat na všech platformách .“

Po rozšířených zvěstech a očekávání byl Doom: The Dark Ages dnes oficiálně odhalen na Xbox Showcase a bylo také potvrzeno, že zamíří na PlayStation 5 a také na Xbox Series X/S a PC. Představuje nedávné potvrzení Zpráva z poznámkového bloku Příští vydání Doom bude součástí toho, co se nazývá „Project Latitude“, což je prý interní název pro pokračující kampaň Xboxu, která má přinést tituly první strany na konkurenční konzole.

Tento multiplatformní tlak oficiálně začal v únoru, kdy Xbox oznámil čtyři exkluzivity mířící na konkurenční konzole: Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush a Sea of ​​Thieves. V té době Xbox vysvětlil tento krok slovy… Xbox drát Dále, „abychom zajistili dlouhodobý úspěch Xboxu i celého odvětví, musíme se i nadále vyvíjet.“

Co dalšího o Doom: The Dark Ages víme, je to temný fantasy prequel s tématem inspirovaným středověkem. Xbox dnes po demu řekl, že „staví hráče pod masku Velkého zabijáka, když bojují s démonickými hordami v brutálním boji v rámci epického, filmového příběhu bohů, králů a monster“.

Doom: The Dark Ages má vyjít někdy v roce 2025. Pro více informací se podívejte na vše, co bylo oznámeno na dnešním Xbox Showcase, a zůstaňte naladěni na další z našeho exkluzivního chatu s Philem Spencerem.

