Phil Spencer o Xbox Rumours: „Být schopen hrát hry lokálně je opravdu důležité“ – IGN Live 2024

2024 Xbox Game Show nám poskytla aktualizaci o iteraci nové konzole v podobě plně digitálního Xbox Series Handheld.

Dnes na pódiu IGN Live Ryan McCaffrey z IGN požádal Spencera, aby reagoval na fámy, že Xbox pracuje na nějakém druhu přenosné konzole.

„Budoucnost pro nás v oblasti hardwaru je velmi vzrušující. Práce, kterou tým odvádí na různých formových faktorech a různých způsobech hry, jsem z ní velmi nadšený,“ řekl Spencer. „Dnešek byl celý o hrách… ale budeme mít čas se tam dostat a promluvit si o platformě více a nemůžeme se dočkat, až vám ji přineseme.“

Na otázku, zda by virtuální přenosný Xbox byl vyhrazenou herní konzolí, kde můžete hrát hry lokálně (jako Steam Deck nebo Nintendo Switch), nebo přenosným zařízením založeným na cloudu, Spencer odpověděl: „Myslím, že možnost hrát hry lokálně je opravdu něco úžasného.“ Důležité.“

Zvěsti o potenciální přenosné konzoli Xbox se šíří měsíce a mnozí očekávají nějaké oznámení na dnešním představení. Tyto fámy byly podpořeny dávkou dokumentů Microsoftu, které unikla loni na podzim a které odhalily plány na přenosný Xbox. Spencer však později řekl, že tyto plány jsou zastaralé.

Xbox naznačil nový hardware v blízké budoucnosti, přičemž Microsoft v únoru oznámil víceletý plán, který zahrnuje konzoli Xbox nové generace. Ačkoli ani Spencer, ani žádné jiné vedení Xboxu nepotvrdilo existenci této funkce, Spencer zašel tak daleko, že v rozhovoru pro Polygon v březnu řekl, co od přenosného Xboxu chce.

V té době Spencer uvedl několik funkcí, díky kterým by se přenosná konzole „cítila jako Xbox“, včetně přístupu ke všem vašim hrám s přidruženými uloženými soubory: „Co bychom měli postavit, abychom našli nové hráče?“ „Umožní lidem hrát v době, kdy hrát nemohou,“ řekl tehdy [in the past]?

Na jiném místě během našeho rozhovoru se Spencerem hovořil o nedávném uzavření Hi-Fi Rush vývojáře Tango Gameworks. Za všechno ve skutečnosti Byl Bylo to oznámeno dnes na Xbox Showcase, podívejte se na naši úplnou rekapitulaci. A zůstaňte naladěni na další exkluzivní chat se Spencerem na IGN Live.

Zdroj miniatur: Ahmet Serdar Eser/Anadolu přes Getty Images

Logan Plant je správce databází IGN, editor playlistů, příležitostný autor zpráv a Super Ninfriendo pro hlasový chat Nintendo. Najdete ho na Twitteru @LoganJPlant.