PHDCCI-K hostí velvyslance České republiky

Dr. Eliška Ziková vyzývá k intervencím v sektoru Horti, Agro-Business, příležitostem v transferu technologií

PHD Chamber of Commerce and Industries Kashmir (PHDCCI-K) měla tu čest hostit interaktivní setkání s velvyslankyní České republiky v Indii, Bangladéši, Bhútánu, Maledivách, Nepálu a na Srí Lance Eliškou Jikovou. Na setkání konaném ve Šrínagaru honorární konzul České republiky v Čandígarhu pro unijní území Džammú a Kašmír Kuneeth Chowdhury a třetí tajemník Velvyslanectví České republiky Mr. Adam Podola včetně.

AP Vicky Shah, prezidentka PHDCCI-Kashmir spolu se spoluprezidenty Himayu Wani a Javaid Anim, přivítala Hon’ble Dr. Elišku Jikovou a Jeho Excelenci zapojenou do diskusí o vzájemné spolupráci. Setkání představovalo živou ukázku kašmírských rukodělných výrobků, včetně řezby z ořechového dřeva, papírmaše, chosni výšivky a tkaní koberců, což upoutalo pozornost velvyslankyně Jikové. Během interakce velvyslankyně Jiková pochválila PHDCCI za pořádání setkání a zdůraznila možnost zvýšení bilaterálního obchodu mezi Českou republikou a Džammú a Kašmírem.

Zdůraznil příležitosti pro transfer technologií, intervence v zahradnictví a agrobyznysu a umístění kvalifikovaných lidských zdrojů z Džammú a Kašmíru do různých průmyslových odvětví v České republice. Diskuse na setkání se zaměřila na rozvoj užších ekonomických vazeb a zkoumání spolupráce v oblasti vzdělávání a kulturní výměny. PHD Chamber of Commerce and Industries Kašmír má zájem na posílení obchodních vztahů mezi oběma regiony a navrhl České republice uspořádat speciální výstavu kašmírských řemesel spolu s obchodními delegacemi, což bylo dobře přijato Honzou. PHDCCI se těší na vybudování úspěšného vztahu s velvyslankyní Zikovou České republiky za účelem dalšího posílení spolupráce a posílení obchodních vztahů. Tato úspěšná interakce podtrhuje závazek komory PHD usnadňovat přeshraniční partnerství a podporovat hospodářský růst v J&K. PhDCCI je odhodlána usilovat o vytvoření prostředí umožňujícího podnikům prosperovat a vzkvétat. Akce se zúčastnili členové EK PHDCCI-Kashmir, kteří se zapojili do plodných diskusí s velvyslancem na několik témat, včetně společných podniků. , transfer technologií a rozvoj cestovního ruchu.