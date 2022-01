Petropolis je domovem druhé etapy Světového poháru horských kol 2022 a je domovem profesionálních i amatérských sportovců.

16/16: 7. ledna od Viniciuse Ferreiry

Petropolis a jeho hory se nachází v Atlantickém lese v oblasti Serrana ve státě Rio de Janeiro a patří mezi města, která cyklisté v Brazílii a na celém světě nejvíce milují pro horská kola. Důkazem toho je, že poprvé půjde o etapu jedné z etap Světového poháru horských kol XCO (Olympic Cross Country) a XCC (Cross Country). Tato událost bude druhou etapou na světě a výchozím bodem je Francie. Bude se konat od 8. do 10. dubna a jeho hostitelem bude Petropolitan Henrique Avancini, vítěz soutěže v roce 2020.

Ve skutečnosti právě proto, že Avancini z Petropolis zapsal město do seznamu etap mistrovství světa v roce 2022.) a naši partneři přivedli akci do Brazílie. Hodně jsem se zabýval tím, co to znamená hledat regulátor, který splňuje požadavky UCI. Pokud bych měl přijet do Brazílie, požádali mě, abych byl v mém rodném městě, řekl Avancini, který řídí tým Cannondale Factory Racing a během přestávky mezi národními a mezinárodními soutěžemi neustále trénuje ve svém rodném městě. „Je to kolektivní úspěch. Oba Avancini, kteří oba vyrostli jako sportovci, dokončili Michelin CIMTB (Mezinárodní pohár horských kol) jako pořadatel a v kontextu celé cyklistiky v Brazílii, která se stala globální silou ve sportu.“ .

© Jan Castle / Red Bull Content Collective

Celkově svět uvidí devět etap XCO a XCC a 8 etap Down Hill – DH World Cup. Světový pohár DH začíná jako první, etapy se budou konat 26. a 27. března ve francouzských Lurdech. Petropolitan fáze soutěže bude druhou ve Světovém poháru 2022, nicméně XCO je první v soutěži, které se Avancini zúčastní.

Definice mistrovství světa v Petropolis odhaluje potenciál města pro sport

Brazílie patří k zemím s největším počtem sportovních fanoušků a velkou zásluhu na tom má v současnosti určitě Henrique Avancini. To si myslí i profesionální MTB sportovec Larry Martins, trojnásobný brazilský šampion MTB maratonu a dvojnásobný národní šampion v časovce a XCO.

„Petropolis vždy vyčníval na národní scéně MTB. Nejprve s Albertem Morganem, pak s idolem Henriquem Avancinim. Od té doby zde MTB rostlo v kvalitě a ve sportovních cvičencích, nepochybně národním MTB, s Henriquem jako jeho ambasadorem a podporovatelem.“ a získává prostor v médiích Sociální a sportovní Příchod etapy Světového poháru MTB v Petropolis přišel jako důsledek organizace různých sektorů společnosti, sportu, politiky a byznysu, bude přínosem pro ropnou turistiku a na národní turné,“ zdůrazňuje Larry.

V loňském roce, kdy městská vláda tuto událost oznámila, se na akci, které se zúčastnil Avancini, očekávalo, že město navštíví dalších 5000 lidí kvůli mistrovství světa ve fotbale. Akce v Petropolis znamená návrat soutěže do Brazílie po 17 letech. Poslední velká mezinárodní cyklistická akce se v zemi konala v roce 2004. Světový pohár je spolu s Tour de France hlavní cyklistickou akcí na světě.

Divadlo je také palivem pro podporu sportu mezi amatéry a používání jízdních kol jako dopravního prostředku ve městě.

A nejen profesionální závodníci byli nadšeni zprávou, že město bude hostit etapu Světového poháru MTB. Cleo Quintella, amatérská atletka, vnímá město jako přirozenou pobídku ke cvičení. „Hory přitahují stále více milovníků hor, ať už z cyklistiky nebo pěší turistiky. Je to výzva najít vyhlídku, která stojí za námahu. Je skvělé vylézt a dosáhnout vrcholu, obsadit a vyfotografovat, abyste mohli bodovat, a Petrópolis je přirozeným motivátorem.“ Pro ty, kteří milují přírodu,“ prozrazuje cyklistka, která také podle svých slov vidí, jak sport ve městě denně roste. „Když jsem začínal, neměl jsem moc nadšenců do tohoto sportu. V době, kdy mě do světa cyklistiky přivedl můj přítel, nyní můj manžel, jsem právě tohoto kluka začal držet ve společnosti a dnes je to závislost.“

© Bartik Wolinski

Údaje od Abraciclo (brazilské sdružení výrobců motocyklů, skútrů, jízdních kol, jízdních kol a podobných výrobců) Růst výroby jízdních kol v Brazílii v roce 2020 činil 12,8 %, přičemž bylo vyrobeno celkem 750 000 kol. V roce 2021 došlo k novému růstu v rozsahu 15,7 %, který zaznamenal sektor výroby jízdních kol. Jedním z důvodů tohoto nárůstu je vstup jízdních kol do každodenního života Brazilců během pandemie.

„V roce 2021 jsme (Acipe) provedli průzkum Petrópolis v národním profilu brazilských cyklistů, který naznačuje, že mnoho lidí přijalo kolo jako alternativní způsob dojíždění k autům. Skutečnost, že Petropolis byl vybrán jako hostitel Světového poháru MTB dokazuje důležitost města pro tento druh sportu. Akce, jako je tato, bude mít na město mnoho pozitivních dopadů, včetně zdůraznění toho, že cyklistika přináší výhody všem odvětvím, jako je cestovní ruch, městská mobilita, zdravotnictví a ekonomika,“ říká Petropolis Prezidentka Asociace cyklistů Akwébe Isabella Guedes, která nám také připomíná potřebu veřejných politik k zajištění větší bezpečnosti a mobility.

„Zejména během Poháru budeme městem cestovat cyklisty z celého světa, čímž posílíme důležitost vzdělání a empatie v dopravě, která je nezbytná pro dobré soužití mezi řidiči a cyklisty. Tito sportovci nepochybně znají i další skutečnosti související s městská mobilita a bezpečnost provozu, což jsou Témata Petropolis je stále v plenkách, ale věříme, že v blízké budoucnosti budeme mít větší a lepší cyklistickou infrastrukturu a větší respekt k životu v provozu.Tato akce bude nepochybně milníkem pro brazilské na kole na Petropolském území“.

Rozpis mistrovství světa v MTB 2022

26. a 27. března – Lurdy, Francie (DH)

8.–10. dubna – Petropolis, Brazílie (XCO/XCC)

6.–8. května – Albstadt, Německo (XCO/XCC)

13.–15. května – Nové Město, Česká republika (XCO/XCC)

21. a 22. května – Fort William, Spojené království (DH)

10.–12. června – Leogang, Rakousko (DH/XCO/XCC)

8.–10. července – (místo bude potvrzeno) (DH/XCO/XCC)

15.–17. července – Vallnord, Andorra (DH/XCO/XCC)

29.–31. července – Snowshoe, USA (DH/XCO/XCC)

5.–7. srpna – Mont-Sainte-Anne, Kanada (DH/XCO/XCC)

2.–4. září – Val di Sol, Itálie (DH/XCO/XCC)

Mistrovství světa XCO/DH 2022

24.-28. srpna, Mistrovství světa XCO/DHI/týmových štafet v Les Gets, Francie