Pětinásobná olympijská volejbalistka Keri Walsh Jenningsová se nekvalifikuje na Tokijské hry

Keri Walsh Jennings A jeho partnerka Brooke Sweatová nebude mířit Olympijské hry v Tokiu později v létě.

Ve středu 42letá volejbalová hvězda Jennings & Sweet (35) prohrála během turnaje v České republice, který jim nyní znemožňuje účast v Tokiu. Bylo by to šesté olympijské hry pořádané Walshem Jenningsem, což je Tisková agentura zmínil.

„Je to hrozný pocit,” řekl Walsh Jennings novinám po zápase. „Byl to opravdu těžký rok, když jsem prohrál v play-off, cítím se teď opravdu těžký.”

Dvojice potřebovala dokončit třetí nebo lepší, aby porazila kolegy sportovce Kelly Claes a Sarah Sponsell o druhé a poslední místo v týmu USA, NBC Sports zmínil.

„Tentokrát ne,“ dodal Walsh Jennings podle agentury Associated Press. „Je to pro nás opravdu těžký den, takže si myslím, že tu bolest pocítime.“

NBC olympijské hry Plážový volejbalista Keri Walsh Jennings (vlevo) a partner Brock Sweet

Walsh Jennings již dříve podle agentury Associated Press získal zlaté olympijské medaile v Aténách, Pekingu a Londýně s Misty May Trainorovou a stříbro v Riu de Janeiro s April Rossovou.

Sportovec také soutěžil na olympijských hrách v Sydney v roce 2000 v americkém halovém týmu.

Claes (25 let) a Sponsell (24 let) se připojí k Rossovi (38 let) a Alexovi Kleinmanovi (31), když se pár vydal na hry. Podle NBC Sports se Klass a Spooncell stanou nejmladším americkým olympijským týmem v plážovém volejbalu v historii.

V prosinci 2018, než byly hry odloženy kvůli pandemie covid-19Walsh Jennings řekni lidem „Pracovala ve spodním prádle“, aby každý den trénovala na letní olympijské hry.

“můj cíl Splňuje podmínky pro hry 2020 na plážovém volejbalu a vyhrát ho s mým novým partnerem Brooke Sweatem, “řekla v té době. Čeká nás ještě spousta práce, ale myslím, že položíme základní kámen se spoustou lásky, spoustou tvrdé práce a velkým pohledem na cenu. To bude legrace.”