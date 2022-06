Peter Dorak, MBE, odmítl restaurační obsluhu v české metropoli, protože jeho romský rozhovor bude vysílán v češtině ve 20:00 SEČ.

Před dvaceti lety odešel z Liberce do Británie kvůli rasismu. Stal se tam policistou, za jeho práci jej pochválila královna Alžběta II. a od loňského roku je čestným velvyslancem České republiky ve Spojeném království.

Přesto se Peter Dorak při nedávné cestě do Prahy znovu setkal s léčbou, která ho před dvěma desetiletími přiměla opustit vlast. Říká, že ho odmítli obsloužit v restauraci v centru metropole.

„Co víc můžeme udělat, abychom dokázali, že jsme si rovni? Po celý život nás učili jednat zdvořile, mluvit gramaticky a získat dobrou práci…i když ano, stále to nestačí na nějaký.

„Čekal jsem v té restauraci asi půl hodiny, než mě obsloužili. Všiml jsem si, že ti, co přišli později než já, už měli jídlo na stole, přesto jsem neměl ani jídelní lístek a vodu. Přístup personálu mě přesvědčil že mi nechtěl sloužit, protože jsem byl Rom.“ řekl Dorak Rozhovor s ROMEA TV.

Do restaurace prý napsal email, ve kterém celý nepříjemný zážitek popsal. Ve zprávě požádal číšníka, aby převzal odpovědnost za chování restaurace.

„Ještě jsem nedostal odpověď,“ řekl Dorak Romea TV. O incidentu informoval i bulvární server Extra.cz, vedení restaurace však na jejich písemné dotazy neodpovědělo.





Jejich reportéři šli v reakci do restaurace. „Nechci se k tomu vyjadřovat, nejsem vlastníkem firmy, s takovým jednáním nesouhlasím – pokud by k němu došlo, bylo by to samozřejmě špatně. Pokud by mu opravdu nebylo obslouženo. Nezáleží na tom, zda je černý, zelený nebo bílý, to je jedno,“ uvedla nezjištěná restaurace. Extra.cz citoval zaměstnance, že zjistil, kdo je zodpovědný za běžný provoz restaurace.

Swazz Restaurant však obvinění z rasismu odmítá. Dorak uvedl, že zatím proti restauraci nepodnikl žádné právní kroky a neplánuje kvůli incidentu vyhledat pomoc policie nebo například Komise pro obchod ČR.

Bývalý policista však zároveň dodal, že by rád upozornil, že takových případů v každodenním životě římského lidu v České republice stále přibývá. „Musíme ukazovat prstem nejen na ty z pohostinství, ale také na realitní kanceláře a pracovní agentury, které takové neopodstatněné praktiky vůči Romům provádějí,“ řekl ROMEA TV.