Pět věcí, které potřebujeme vědět o Tommym – escYOUnited

Minulý týden si fanoušci Eurovize po celém světě zvolili Tommyho „Lights Off“, aby reprezentovali Českou republiku na turnaji v příštím roce v Turíně. V kapele působí klávesový umělec Benjamin Rextod, kytarista Caspar Hotstot, A hlavní zpěvák Dominika Huska. Ale jak to udělal My jsme Tommy Pojď sem? Zde je pět věcí, které potřebujete vědět o Electropop triu:

Podívejte se na rozhovor Connora s kapelou, který byl natočen pár dní před vyhlášením vítěze ECSZ, Tady.

Vše odstartovala školní recitace

My jsme Tommy, Dříve jednoduše nazývaný ‚DOMI‘, začal jako projekt na Leeds College of Music ve Velké Británii. Počátky kapely se datují do roku 2015 v České republice Dominika Setkal se s Nory Caspar A Benjamin Na halloweenské párty je požádala, aby podpořili její školní píseň. Nakonec se k triu připojili další dva zakládající členové: norský bubeník Justin Bratten a britská klávesistka / zpěvačka na playback Gemma Freese, oba spolužáci z Leedsu.

Kapela začala vydávat singly v roce 2019. Jeho první dvě nahrávky, „Let Me Follow“ a „Would That Be Nice“, si vedly dobře jak ve streamovacích službách, tak v českých hudebních žebříčcích. DominikaZapojení

Z níže uvedených geografických důvodů ztratila „DOMI“ při přechodu dva členy My jsme Tommy. Naštěstí se zdá, že ti dva členové, kteří tam nejsou, necítí žádné těžké pocity. Jostin Bratton hrál na bicí na studiové nahrávce „Lights Off“ a Gemma Freese blahopřála triu na sociálních sítích poté, co byli vyhlášeni jako vítězové ESCZ.

Ano ano! Moji dobří přátelé EWeAreDOMI Oficiálně bude na EUROVIZI! Jejich píseň Lights Off je neuvěřitelná, gratulujeme! Xxxxx https://t.co/0oZnkxVy5T – Gemma Freeze (@jemma_freese) 16. prosince 2021

Poslední dva roky se Frees vydal na svou vlastní fascinující, inspirativní cestu. Vše o tom si můžete přečíst zde Tady.

Kovit je přivezl do České republiky

Po absolvování Leeds College of Music v roce 2019 bylo vždy plánováno, že kapela odjede do Londýna a bude tam pokračovat ve vystupování. V roce 2020 byly jiné plány. Epidemie Covid-19 tvrdě zasáhla Anglii, zanechala skupinu Lockdown bez práce a nemohla hrát živé koncerty.

Dominika, Caspar, A Benjamin Rozhodl jsem se opustit Spojené království a přesunout kapelu do České republiky. Dominikadomovská země. Covit-19 nezasáhl zemi jako Anglii a živé koncertní sály byly stále otevřené. Kromě toho, jak již bylo řečeno výše, kapela měla živou základnu českých fanoušků a dobře si vedla v country hitparádě. Přestože Česko bylo po příchodu tria zavřené, rozhodli se toho držet. Od té doby nahrávají a pokud možno vystupují pro místní publikum. Začátkem tohoto roku vydali nový singl s názvem „Come Get Lost“.

Dominica se narodila ve světle reflektorů

DominikaJeho otec byl proslulý profesionální hokejový brankář, který během svého působení v National Hockey League vyhrál několik ocenění MVP a Stanley Cup. Zlatou medaili získal i na olympiádě v Naganu 1998 jako součást české hokejové reprezentace. Na medailovou scénu se vrátila v roce 2006 a na stejné akci získala bronzovou medaili na olympiádě v Turíně, městě, kde se příští rok bude konat Eurovize.

Kvůli hokejové kariéře jeho otce Dominika V prvních letech žil ve Spojených státech, než jeho otec odešel z ligy na začátku 00. let a přestěhoval rodinu zpět do České republiky.

DominikaVe věku 15 let poprvé ochutnal, jak upoutat vlastní pozornost, když soutěžil v první sezóně Česko Slovensko nadané. Přišla do finále, ale prohrála Muži akrobatů bez páru rukávů. Na jeho výběr se můžete podívat níže.

DominikaJe čas Česko Slovensko nadané Udělal pár modelingových nabídek, ale odmítl je s tím, že jeho snem bylo nahrát album. Brzy také odešel na Leeds Music College, kde jeho cesta vedla ke dvěma talentovaným norským hudebníkům.

Caspar a Benjamin byli prosperující

Caspar A Benjamin Rodák z Norska se seznámil na střední lidové škole ve Stavangeru. Poté se přihlásili na Leeds College of Music, kde oba získají postgraduální tituly. Will kytara Caspar Hrát ve videu „Lights Off“ je jeho hlavní plán.

Zatímco navštěvoval Leeds, ‚DOMI‘ nebyl jediný hudební projekt Caspar A Benjamin Fungovalo… ne na dlouhou trať. CasparZejména měl plné ruce streamování. V roce 2015 pop-rockové duo koncertovalo ve Skandinávii jako doprovodná kapela pro Olgu. V roce 2016 absolvoval turné a vydal norské folkové duo Sincerely, Frank, Norway and UK. EP Stejný rok.

Skokmus, rocková kapela ve stylu 70. let Caspar Spoluzakladatel na střední škole a Benjamin Později se připojil a dvojice navázala na Leeds. Další dva členové kapely s nimi cestovali do Spojeného království a kapela koncertovala a vydávala hudbu až do roku 2016. Ale to není všechno, kluci. Od roku 2017 do roku 2018 obojí Caspar A Benjamin (S ex My jsme Tommy Člen Jostein Braaten) byli součástí Jastronica Act Wardrobe Quintet. Vytvořeno norskými studenty na Leeds College of Music, vydává skupina Dvě EP A cestoval v Norsku.

Od přestěhování do České republiky Caspar A Benjamin Byli zaneprázdněni jako vždy. Kromě času, který si vyhradí My jsme Tommy, Oba učitelé hudby na International School of Music & Fine Arts v Praze.

Minulý rok, Caspar Jazz Guitar vydala EP s názvem „Acoustic Tales from Brock“. Můžete jej streamovat na Spotify (viz vlevo).

Pochodeň jim už byla poslána

Jezero Malawi, Pozvána byla kapela, která vyhrála druhý nejlepší závěr Eurovize v ČR v roce 2019 My jsme Tommy Pro hosta v dubnové epizodě Malé páteční sezení, Pravidelný koncert živého vysílání sponzorovaný TCL Electronics. Při představování skupiny, Jezero Malawi Hlavní zpěvák Albert Černi luxusně My jsme Tommy S komplimenty jim říkám:

„Jedna z nejslibnějších, jedna z nejlepších, jedna z nejtalentovanějších a nejvýkonnějších znějících kapel na Zemi.“

Po poslechu členů to bylo nakopnutí Jezero Malawi Povídejte si o jejich nejhezčích vzpomínkách na Eurovizi 2019 My jsme Tommy Čech se rozhodl ke zkoušce odevzdat písničku. Můžete sledovat celou relaci včetně Jezero Malawi Níže je pořad „Přítel přítele“.

Hotovo #Vy Máme v českých volbách volit Tommyho? Existují #Vy Napětí / vzrušení z toho, jak budou „Světla“ České republiky inscenována? Neváhejte se vyjádřit v našem fóru nebo na sociálních sítích níže ESCUnited.