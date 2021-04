Pět českých festivalů stále trvá do roku 2021

Festivaly a organizátoři se při prezentaci letošního ročníku snaží pracovat co nejlépe. Pravda je zklamáním, protože stále více a více největších festivalů je zrušeno nebo odloženo.

Zde je seznam festivalů, které se s největší pravděpodobností uskuteční v České republice.

Nech to točit

Nech to točit Je to bezpochyby největší a nejvlivnější festival bicích a basů v Evropě. Sestava festivalu představuje nejvýznamnější umělce, kteří na svých osmi pódiích prezentují více než 300 DJů a producentů.

Plakátové bicí a basy, jako jsou Hospitality, Shogun Audio a Technique, pořádají své vitríny, kde můžete sledovat své nové oblíbené a další potenciální titulky, spolu s workshopy a diskusemi s odbornými producenty a profesionály v tomto žánru. Organizátoři také řekli: „Let It Roll je o bezkonkurenční vizuální a zvukové produkci (tj. Zahajovacím ceremoniálu, který musíte sledovat), který zajistí, že si každý rok udrží svůj bicí plášť a lepší šaty.“

Kde: Letiště Milovice, Milovice.

Kdy: 5. – 7. Srpna 2021

Festival přenosu

Festival přenosu Uznáván jako jedna z nejlepších indoorových tanečních akcí na světě a každý rok láká na pražské náměstí O2 tisíce návštěvníků. Od roku 2014 se přenos rozšiřuje do zámoří a v současné době je regulován na třech kontinentech – Evropě, Austrálii a Asii. Styl přenosu hudby představuje hlavně trance, progresivní trance, technický trance a psytrance.

Casting je úžasná taneční událost, která vytváří úžasný a nezapomenutelný zážitek kombinací elektronické taneční hudby, vysoce kvalitního vybavení, speciálních efektů, živých vystoupení a speciální scénografie.

U přenosu je jedinečné to, že obsahuje exkluzivní témata související s příběhy, které navádějí návštěvníky na celonoční cestu. Organizátoři poskytují umělcům speciálně navržené „show filmy“ a vizuály. Letos je Transmission Festival připraven přinést další jedinečný zážitek se zcela novým tématem: Behind the Mask!

Kde: Náměstí O2, Praha

Kdy: 11. září 2021

Festival fantazie

První vydání Festival fantazie Konalo se na jaře roku 2012. Akce v garážích na Vyšehradě byla rozdělena na dvě části (bicí a basovou část a část s obtížnějšími styly) a zúčastnilo se jí více než 1 500 návštěvníků.

V roce 2018 se festival přestěhoval na litevské výstaviště PVA v Praze, kde se pořádá dodnes. Al Khayal je největší místní festival zaměřený na bicí, basu a nejnáročnější styly. Festival nabízí směs moderních žánrů elektronické hudby a jedinečný audiovizuální zážitek ve dvou fázích.

Místo konání: Výstava PVA, Praha

Kdy: 19. listopadu 2021

Beats for love

Beats for love Je to festival věnovaný elektronické hudbě a je jednou z nejpopulárnějších hudebních akcí v České republice. Beats for Love se koná v srdci Průmyslového národního památníku.

Okolí dolních Vítkovic plné železné krajiny je plné spousty skvělé hudby a bohatého doprovodného programu po dobu čtyř dnů. Vytváří nenápadnou atmosféru plnou zábavy a zábavy. Čtrnáct festivalových scén představujících to nejlepší z českého a mezinárodního umění a DJs, stejně jako umělci, taneční skupiny, grafici a řemeslníci představující pouliční umění, digitální umění a různá audiovizuální umění.

Kde: Vítkovice

Kdy: 1. – 4. Července 2021