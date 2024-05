Pentagon tvrdí, že žádná z pomoci vyložené z amerického doku u pobřeží Gazy nebyla dodána širšímu palestinskému obyvatelstvu.

US Army Central/Reuters





CNN

—



Žádná z pomoci nebyla vyložena Dočasný dok zřízený Spojenými státy u pobřeží Gazy Byly doručeny širší palestinské populaci, uvedl v úterý Pentagon, protože Spojené státy spolupracují s OSN a Izraelem na identifikaci bezpečných doručovacích tras v rámci enklávy.

Několik zoufalých obyvatel Gazy o víkendu zablokovalo nákladní auta převážející pomoc z mola, což vedlo OSN k pozastavení dodávek, dokud nebudou vyřešeny logistické problémy.

Spojené státy spolupracují s Izraelem a OSN na vytvoření „alternativních tras“ pro bezpečnou dodávku 569 tun pomoci, která byla do Gazy přesunuta od minulého týdne, řekl v úterý mluvčí Pentagonu generálmajor Pat Ryder.

Na otázku, zda byla lidem z Gazy doručena nějaká pomoc, Ryder odpověděl: „K dnešnímu dni si to nemyslím. Dodal, že pomoc byla uchovávána v odpočívadle na pláži, ale od úterý se začala přepravovat do skladů k distribuci po celé Gaze, protože byly stanoveny alternativní trasy.

Americký představitel řekl CNN, že ministerstvo obrany a Organizace spojených národů stále pracují na tom, aby určily, kolik pomoci může být v daném okamžiku drženo v odbavovací oblasti uvnitř Gazy.

Množství pomoci, které dorazilo na pobřeží Gazy z jeho počáteční oblasti na Kypru, bylo menší, než původní odhady Pentagonu.

Od pátku bylo na břeh Gazy dodáno více než 569 metrických tun humanitární pomoci prostřednictvím dočasného doku zvaného JLOTS nebo Joint Logistics Across the Shore, aby byla distribuována humanitárními partnery, řekl Ryder. Admirál Brad Cooper, velitel Ústředního velitelství námořních sil USA, ale minulý týden řekl, že USA zpočátku doufají, že přes dok přesunou 500 tun pomoci denně a časem to rozšíří.

O víkendu, když kamiony začaly převážet pomoc dodanou na plovoucím doku, CNN uvedla, že skupina mužů v Gaze pomoc zachytila ​​a řekli, že nevěří, že byla skutečně určena pro palestinský lid.

„Mám pochybnosti,“ řekl CNN poblíž mola Mounir Ayyad, obyvatel Gazy. „Nerozumím tomu plovoucímu doku, tomu, k čemu se vztahuje, ani tomu, jaký je jeho účel. Říkají, že to má pomoci, ale lidé se bojí. Je to pomoc nebo něco jiného? „Víme, že Spojené státy nikdy nepodporovaly palestinskou věc, takže je nerozumné, aby nám poskytovaly pomoc, aniž by dostaly něco na oplátku.“

Ryder v úterý přiznal, že část počáteční pomoci přivezené do Gazy „byla zadržena některými lidmi, kteří tuto pomoc vzali z těchto vozidel“.

„Plně oceňujeme zoufalství, ale také plně oceňujeme skutečnost, že je velmi důležité, aby se tato pomoc dostala k lidem, kteří ji nejvíce potřebují, a na to se budeme i nadále zaměřovat, takže rozumím tomu, proč tomu tak není „Nefunguje, nebo Proč to nefunguje, ale zaměřujeme se na to, jak můžeme pracovat, abychom zajistili pomoc palestinskému lidu.

Pentagon řekl v dubnu Cílem bylo doručit přibližně 500 tun pomoci – ekvivalent 90 kamionů – denně hladovým obyvatelům Gazy, se záměrem provozovat až 150 kamionů denně. Konečně tam byl chodník Zamířil do Gazy Minulý týden se humanitární situace v enklávě zhoršila.

Sonali Korde, zástupkyně ředitele Úřadu humanitární pomoci USAID, minulý týden řekla, že podmínky v Gaze se „nezlepšily a v posledních dvou týdnech jsme byli svědky uzavření životně důležitého hraničního přechodu, v době, kdy je zásadní, abychom vidět více pohybu pro pomoc.“ V celé Gaze čelí 2,2 milionu lidí, což je celková populace, akutnímu nedostatku potravin.

Čelil jsem Spojeným státům Řada výzev a dok, včetně plánování izraelských operací v Rafahu, což může vyvolat bezpečnostní obavy; První otázky týkající se toho, kdo přesune pomoc z doku do Gazy, kde Spojené státy opakovaně prohlásily, že na místě nebudou žádné americké jednotky; a logistické problémy, jako je počasí a podmínky na moři, které mohou i nadále omezovat schopnost je používat.

Ryder v úterý uvedl, že Spojené státy nadále prosazují, aby byla pomoc dodávána jinými způsoby, včetně pozemních. Dodal, že ministr obrany Lloyd Austin pokračuje v jednáních se svým izraelským protějškem o snaze doručit pomoc přes pozemní přechody, včetně přechodu Rafah.

Když se poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan o víkendu setkal s izraelskými představiteli v rámci své cesty na Blízký východ, Izraelci nabídli své nejnovější myšlenky na potenciální invazi do Rafahu, během níž si americká strana položila spoustu „obtížných otázek“. Podle vysokého úředníka státní správy. Tato osoba naznačila, že obě strany budou v těchto diskusích pokračovat, ale Izraelci stále začleňovali americké připomínky a obavy, když pokračovali v práci na těchto plánech. Úředník dodal, že obě strany sdílejí společný cíl zničit Hamás.

V rámci diskusí s Izraelci vznesli američtí představitelé také řadu „konkrétních požadavků“ týkajících se humanitární pomoci, s jejichž realizací podle úředníka souhlasili.

„Považoval jsem rozhovory za velmi konstruktivní a nyní se těšíme, až uvidíme něco z toho, na čem se zde v nadcházejících dnech dohodlo,“ řekl úředník.

Jen v úterý bylo podle této osoby v Gaze distribuováno více než 370 palet pomoci.

Spojené státy také provedly řadu výsadků humanitární pomoci do Gazy ve spolupráci s Royal Jordanian Air Force. Není jasné, jak pravidelně budou tyto věci pokračovat; Rader v úterý řekl, že je to „možnost, kterou máme k dispozici“, ale odmítl říci, zda bude takové úsilí pokračovat „v budoucnu“.

Poslední výsadek humanitární pomoci oznámený americkým centrálním velením byl proveden 9. května.

„Nejde o jediné americké vojenské úsilí, jde o mezinárodní úsilí.“ Chápeme naléhavou potřebu palestinského lidu,“ řekl Ryder o snaze získat pomoc do Gazy pokračujte v práci, abyste získali to, co potřebují.“

Tento příběh byl aktualizován o další informace.

K této zprávě přispěli Sam Fossum ze CNN, Kayla Tosh a MJ Lee.