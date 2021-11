Pentagon: Rychle rostoucí čínské jaderné zásoby budou mít do roku 2030 1000 hlavic

Čína Staví jaderné Bojová hlavice „zrychleným tempem“ a do konce desetiletí jich bude mít 1000, tvrdí Pentagon Nová čínská zpráva byla zveřejněna ve středu po dvouměsíčním zpoždění.

Jen před rokem ve své nejnovější zprávě o Číně Pentagon odhadoval, že čínský jaderný arzenál bude za „200 sekund kratší“ a během příští dekády se „nejméně zdvojnásobí“. Nová zpráva ukazuje, že Čína expanduje rychleji.

„Zrychlené tempo jaderné expanze ČLR by mohlo umožnit ČLR mít do roku 2027 až 700 doručitelných jaderných hlavic. Je pravděpodobné, že ČLR bude mít do roku 2030 alespoň 1 000 hlavic, což překračuje tempo předpokládané velikosti ministerstva obrany v roce 2020.”

Čínská lidová republika neboli ČLR, je to, jak Pentagon označuje Čínu.

Anthony Belkin: Spojené státy podpoří Tchaj-wan tváří v tvář čínské agresi

Zpráva uvádí, že Čína je schopna vybudovat své jaderné zásoby „zvýšením své kapacity pro výrobu a separaci plutonia“.

Spojené státy mají v současné době omezenou smlouvu s Ruskem na rozmístění maximálně 1 550 jaderných hlavic. Čína takovým omezením nepodléhá, ​​protože s žádnou jinou zemí nemá žádné smlouvy o kontrole zbrojení.

Zpráva varuje, že Čína „buduje stovky nových ICBM a je na pokraji významné expanze mezikontinentálních balistických střel na silech podobných těm, které mají jiné velké mocnosti“.

Během léta americká rozvědka odhalila existenci raketových polí a Civilní satelitní radar Objevte některé z nich.

Zpráva uvádí, že v roce 2020 Čína odpálila více než 250 balistických raket, které „překročily počet odpalovacích zařízení pro roky 2018 a 2019 navzdory COVID-19“.

Čína říká, že je naším „imaginárním nepřítelem“, tvrdí, že individuální test rakety byl „rutinní“

Před rokem v poslední výroční zprávě pro Kongres uvedlo americké ministerstvo obrany (Pentagon), že Čína zmobilizovala největší námořní mocnost na světě. Od té doby se to podle nové výroční zprávy Kongresu zlepšilo.

“V blízké budoucnosti bude mít PLÁN schopnost provádět přesné údery na dlouhé vzdálenosti proti pozemním cílům z ponorek a hladinových stíhačů s použitím pozemních útočných střel s plochou obrazovkou, zejména posílí schopnosti Čínské lidové republiky promítat globální sílu.”

Zpráva měří růst čínské armády pouze v roce 2020 a nezohledňuje růst Číny v letošním roce. Zpráva se nezabývala nedávným testem hypersonických zbraní z vesmíru, který překvapil americkou rozvědku.

Nově zveřejněná zpráva se týkala dalšího vývoje v oblasti hypersonických zbraní – prvního nasazení pokročilého systému, který se šíří pětinásobnou rychlostí zvuku, ale hlavně se podle expertů nepohybuje po předvídatelné balistické dráze.

„V roce 2020 začal PLARF nasazovat svůj první operační hypersonický zbraňový systém, DF-17 Hypersonic Glide Missile (HGV) schopnou balistické střely středního doletu (MRBM),“ uvádí zpráva.

Nejvyšší důstojník americké armády, generál Mark Milley, označil nedávný test čínského hypersonického vozidla za „velmi důležitý“ test.

“Jsme svědky jednoho z největších posunů v globální geostrategické síle, jaký kdy svět viděl,” varovala Millie Lester Holt z NBC na středečním Aspen Security Forum. “Pokud se my, armáda Spojených států, v příštích 10 až 15 nebo 20 letech zásadně nezměníme, budeme na špatné straně konfliktu.”

Milley později předpověděl, že čínská invaze na Tchaj-wan bude v příštích dvou letech „nepravděpodobná“.

Nová zpráva Pentagonu o Číně přidala část o „chemickém a biologickém výzkumu“, v níž se uvádí, že Čína „se zapojila do biologických aktivit s potenciálními aplikacemi dvojího užití, což vyvolává obavy ohledně dodržování Úmluvy o biologických a toxinových zbraních (BWC) a Úmluva o chemických zbraních“.

Zpráva se nezabývala původem pandemie COVID-19. Vysoký představitel obrany řekl, že Pentagon nechává tyto záležitosti na řediteli Národní rozvědky.

Milley nedávno řekl, že čínský test hypersonické střely na oběžné dráze Země byl velmi blízko „momentu Sputnik“.

V rozhovoru pro Fox News Elbridge Colby, bývalý náměstek náměstka ministra obrany pro strategické záležitosti, řekl, že nejde jen o čínský vývoj hypersonických zbraní; Jde o celkový vojenský rozvoj Pekingu, včetně jeho jaderných sil.

Colby řekl v rozhovoru pro Fox News: Nový autor knihy Strategie popření: Americká obrana v éře velmocenského konfliktu. “Je to Sputnik na steroidech.”

Elbridge dodal: “Máme pocit, že nemůžeme být poraženi, a to je špatné. Můžeme být poraženi.”