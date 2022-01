PC port Ocarina of Time se připravuje na únorové vydání

V listopadu tým Zelda Reverse Engineering oznámit je to kompletní projekt na měsíce demontáže The Legend of Zelda: Ocarina of TimeROM ROM do kódu C, který je plně čitelný člověkem. Nyní skupina postavená na této práci říká, že se blíží k plně přizpůsobitelné verzi hry pro PC.

Kódovací tým Harbour Masters (který někteří členové sdílejí, ale je oddělený od projektu Zelda RET) uvedl, že jeho úsilí o převod je v současné době z 90 procent dokončeno. Doufejme, že projekt bude připraven k vydání jako veřejné úložiště do konce února, řekl hlavní vývojář Kenix Ars Technica. Ale zatímco impozantní úkol dekompilace hry poskytuje dobrý základ, přechod z C Code na plně funkční PC verzi klasiky Nintendo 1998 není jen věcí říct kompilátoru, aby „stavěl pro PC“.

Herci a aktiva

Když Harbour Masters začali v prosinci seriózně pracovat na PC portu, Kenix řekl, že „začali odstraňovat veškeré obsazení [e.g., interactive objects like enemies, signposts, and bombable walls] A spousta herních systémů pro zjednodušení procesu sestavování a co je potřeba změnit, aby se to načetlo. „Tito aktéři a systémy byly pomalu přidávány zpět, jakmile byly vyřešeny další problémy s načítáním aktiv.

„To nám poskytlo skvělé výsledky již po několika hodinách práce díky tomu, co jsme se naučili o ‚mikrostavbě‘,“ řekl Kennics.

Reverzně navržená kódová základna – která se zabývá herní logikou, ovládáním atd. – je také zcela oddělena od herních „aktiv“, které tvoří vzhled a dojem ze hry. Okarína času. To zahrnuje vizuální struktury, hudbu a zvukové efekty, ale také více stavebních bloků, jako jsou kosterní mřížky, scény, místnosti a dokonce 3D hlavy a „seznamy skladeb“, které popisují objekty ve hře.

Koncoví uživatelé budou muset použít nástroj k extrahování těchto aktiv ze samostatného souboru okarína času ROM a v externím archivu, který nebude distribuován s finálním vydáním chystaného PC portu. „Věříme, že to zabrání DMCA v odstranění jakéhokoli .exe souboru z Nintenda,“ řekl Kinnix. Vydání nenabízí plně zkompilovaný spustitelný soubor, jako je např předchozí přístav Super Mario 64 Udělal jsem. „Tohle je úplně oddělené od SM64Doufejme, že to bude provedeno lépe, než jak byl ten člověk propuštěn.“

Ale zajistit, aby tato externí aktiva dobře fungovala se spustitelným souborem portu, nebyla jednoduchá záležitost. Řekněte Kinx Ars okarína času PC port „má potrubí načítání prostředků podobně jako moderní hry“ z klasických titulů N64. Zatímco původní ROM jednoduše používá ukazatele paměti k ukazování na data, port místo toho používá řetězce k označení aktiv na konkrétních místech v samostatném archivovaném balíčku.

„Přišli jsme se systémem, který vytvoří hlavičkový soubor, který nahradí symboly ukazatelů řetězcovým odkazem na cestu v archivu, a použití symbolu použije řetězec místo ukazatele,“ řekl Kinnex. „Odtud předáme řetězec správci zdrojů a ten na požádání načte aktivum na samostatný řetězec…Většina naší práce se týkala importu/exportu různých typů herních prostředků.“

Naštěstí, jakmile byla velká třída aktiv převedena na provoz v rámci tohoto systému, vše zapadlo na své místo bez velkého množství ruční práce navíc, řekl Kenix. „Náš systém správy aktiv, včetně importních/exportních postupů, se ukázal jako velmi robustní.“

Dosud však Kenix uvedl, že určité typy aktiv, jako jsou nebeské truhly a předem vykreslené místnosti, si s portem nehrají dobře. Objevily se také některé další problémy se zobrazením. Tým také stále vymýšlí, jak dekódovat hudební sekvence hry, které jsou uloženy ve speciálním formátu podobném MIDI, a zakódovat zvukové ukázky.

Přes všechny tyto potíže mají Harbour Masters podporu v týmu, který se otočil Super Mario 64 pro počítač. proto okarína času Lze použít stejný „Fast3D“ renderovací engine, který byl od základu nakódován SM64 Přístav. Motor se točí Malé ikony N64 V OpenGL nebo DirectX vyžaduje snadné prohlížení na PC.

zatímco OOT Port vyžaduje podporu pro několik „nových“ malých tokenů, které nebyly použity Super Mario 64 (Stejně jako dříve vykreslená pozadí) Kenix uvedl, že asi 80 procent vykreslovacího potrubí se překrývá, což ušetří spoustu času na přenos. Opětovné použití Fast3D také znamená, že bude připravena tolik potřebná širokoúhlá podpora OOT Kinnix řekl, že přístav první den.

Pokud jde o budoucí snahy o portování N64 PC, Kennics řekl, že tým Harbour Masters také pracuje na vývoji kompletní knihovny, která by „měla zvládnout všechny aspekty potřebné k přeměně N64 na PC“. To by mělo pomoci urychlit port budoucnosti Maska Majora Jakmile tuto hru úplně rozbalíte,“ Řekl.