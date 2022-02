Páteční sporty ve zkratce | Zprávy AP

olympiády

PEKING (AP) – Čína, která své první olympijské hry využila k umocnění svých mezinárodních aspirací, pozvala v pátek svět zpět – jaksi – na druhé hry pandemické éry, tentokrát jako povzbuzený a mocnější národ, jehož autoritářský obrat některé země vyprovokoval. ‚ vůdci, aby zůstali doma.

Čínský prezident Si Ťin-pching prohlásil hry za zahájené během těžkého ceremoniálu v ledově modrých tónech a zimních snímcích, který se konal na stejném stadionu Ptačí hnízdo opláštěném mříží, který hostil zahajovací událost letních olympijských her v roce 2008.

Atleti Zhao Jiawen a Dinigeer Yilamujiang, příslušník ujgurské muslimské menšiny v zemi, zapálili závěrečný olympijský oheň. Volba Yilamujiang byla ponořena do symboliky: Kritici tvrdí, že pekingská vláda masově zneužívá a utlačuje Ujgury.

Se zapáleným plamenem se Peking stal prvním městem, které hostilo zimní i letní hry.

MLB

NEW YORK (AP) – Uzamčení hráči odmítli žádost Major League Baseball, aby federální zprostředkovatel vstoupil do zablokovaných pracovních jednání, což je krok, který do značné míry eliminoval jakoukoli šanci na včasné zahájení jarní přípravy a zvýšil hrozbu přerušení práce v den zahájení. .

Jeden den poté, co MLB požádala o pomoc Federální mediační a smírčí službu, Asociace hráčů Major League Baseball v pátek vyloučila, že by se třetí strana snažila pomoci válčícím frakcím rozbitého sportu.

Majitelé zablokovali hráče v prosinci. 2, bezprostředně po skončení pětileté kolektivní smlouvy. Od ledna proběhly pouze tři vyjednávací zasedání o klíčových ekonomikách. 24-25 a minulé úterý a strany jsou stále daleko od sebe.

NBA

PORTLAND, Rud. (AP) – Portland Trail Blazers v pátek vyměnili Normana Powella a Roberta Covingtona do Los Angeles Clippers za Erica Bledsoea, Justise Winslowa, nováčka Keona Johnsona a výběr z druhého kola v roce 2025.

Obchod, který přišel jen necelý týden před uzávěrkou NBA, posunul Trail Blazers pod hranici daně z luxusu.

Oběma týmům hrozí, že budou muset absolvovat play-in turnaj, aby se dostaly do play off.

NHL

LAS VEGAS (AP) – NHL je po dvou letech omezení koronaviru a zmeškaných olympijských hrách připravena znovu vyrazit do celého světa.

Komisař Gary Bettman v pátek oznámil, že NHL Global Series se v příští sezóně vrátí s přípravnými zápasy v Německu a Švýcarsku, po nichž budou následovat zápasy základní části ve Finsku a České republice.

Liga také s hráči jedná o oživení Světového poháru v hokeji pro možný návrat v roce 2024, řekl komisař před dovednostní soutěží All-Star víkendu v T-Mobile Areně.

LAS VEGAS (AP) – Victor Hedman z Tampy Bay vyhrál soutěž Nejtvrdší střela a St. Jordan Kyrou z Louise byl nejrychlejším bruslařem během soutěže dovedností NHL All-Star s výraznou příchutí Vegas v pátek večer.

Sebastian Aho z Caroliny vyhrál soutěž Accuracy Shooting v T-Mobile Areně v noci, kdy největší dojmy zanechalo prostředí Sin City a showmanství.

Columbusův Zach Werenski vyhrál Fountain Face-Off, ve kterém All-Stars stáli na plovoucí plošině uprostřed slavných fontán kasina Bellagio na Stripu a stříleli svítící puky na řadu cílů všude kolem sebe.

Několik dalších All-Stars pak hrálo hru nazvanou 21 in ’22, ve které stříleli na 35metrovou venkovní stěnu s nadrozměrnými hracími kartami ve verzi blackjacku. Joe Pavelski z Dallasu vyhrál tuto soutěž tím, že se přiblížil 21.

WNBA

PHOENIX (AP) — Phoenix Mercury podepsali smlouvu s vedoucí střelkyní WNBA Tinou Charlesovou, jejich druhou velkou posilou za tolik dní.

Phoenix oznámil Charlesův podpis v pátek, den poté, co přidal Diamond DeShields do výměny tří týmů s Chicagem a New Yorkem.

Charles se připojuje k seznamu, který zahrnuje Dianu Taurasi, Brittney Griner a Skylar Diggins-Smith, která v minulé sezóně dovedla Mercury do finále WNBA.

FOTBAL

ZURICH (AP) – Sportovní arbitrážní soud vyhověl odvolání podaném bývalým prezidentem Konfederace afrického fotbalu Issou Hayatou poté, co FIFA zakázala Hayatoua za údajné pochybení v obchodní dohodě s africkým fotbalem.

Hayatou, který byl do roku 2017 29 let prezidentem Konfederace afrického fotbalu a byl také bývalým dočasným prezidentem FIFA, byl loni v srpnu vyloučen na jeden rok za porušení pravidel „povinnosti loajality“, uvedla FIFA při oznámení rozhodnutí své etické komise. .

Dostal také pokutu 30 000 švýcarských franků (33 000 $).

Hayatou brzy poté podal odvolání.

