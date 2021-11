Pátá sezóna Sea of ​​Thieves začne 2. prosince

Rare konečně odhalil, že 5. sezóna Sea of ​​Thieves začne 2. prosince, necelé tři měsíce poté, co 23. září začala 4. sezóna. Tato zpráva přichází poté, co Rare škádlil hráče téměř týden úryvky nadcházejících funkcí, které budou spuštěny spolu s aktualizací Season Five.

Datum vydání bylo oznámeno dnes v tweetu od moře zlodějůOficiální účet na Twitteru. Příspěvek také obsahuje to, co se zdá být nadcházející obrazovkou 5. sezóny, kterou hráči uvidí, když se hra načte. I když je oznámení o datu vydání obrovské, fanoušci stále nemají správný trailer na 5. řadu ani úplný seznam funkcí, které mohou očekávat, když bude spuštěna. Titulní obrazovka však může poskytnout určité rady.

Kromě zjevného ohňostroje umístěného v levém horním rohu mapy si v horní části obrázku všimnete hrací desky s kostkami. Je to náznak toho, že se do Sea of ​​Thieves dostává nějaká minihra založená na kostkách? Pak jsou tu myši a jídlo na Cutlass vpravo dole na obrázku. Mohou se myši chovat jako domácí mazlíčci a budou hráči moci vařit jídlo s mečem?

Odpovědi jsou v tuto chvíli neznámé. Hráči byli zasvěceni pouze do několika upoutávek, které předváděly některé vybrané funkce, jako např Výtahy na rabování v útočišti zlodějůFanoušci však mohou očekávat, že celý oznamovací trailer k 5. sezóně vyjde před datem vydání 2. prosince.