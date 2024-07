David Pastrňák se pravděpodobně poprvé představí na olympijských hrách v roce 2026. (Foto Maddy Mayer/Getty Images)

Konečně se do National Hockey League (NHL) vrátila mezinárodní soutěž mezi nejlepšími na světě.

Zatímco většina titulků psaných o ceremoniích All-Star NHL v Torontu se soustředila na… O návratu talentů z NHL pro zimní olympijské hry 2026 i 2030Senior Hockey League také pracuje na uspořádání dalšího mezinárodního turnaje jako příprava na rok 2025.

O víkendu National Hockey League oznámila 2025 NHL 4 Nations Face-Off – nový mezinárodní turnaj, který se bude konat během devíti dnů od 12. do 20. února 2025.

Turnaj se bude konat ve dvou městech v Severní Americe, s Informoval o tom Frank Seravalli z DailyFaceoff Hostitelskými dějišti akce budou Boston a Montreal.

Některé z největších hvězd NHL, jako Connor McDavid (CAN) a Austen Matthews (USA), budou moci reprezentovat své země při přípravě na zisk olympijského zlata příští zimu.

Jeden z nejlepších hokejových talentů David Pastrňák si ale možná bude muset ještě chvíli počkat.

Očekává se, že Pastrňák bude hvězdou českého týmu své země během příštích olympijských her v Itálii v roce 2026.

Ale Pastrňák a mnoho dalších hráčů z různých evropských zemí se bude dívat zvenčí na Four Nations, protože turnaje se budou moci zúčastnit pouze hráči NHL z Kanady, Finska, Švédska a Spojených států.

Pro NHL je to těžký úkol, zvlášť když Pastrňák sedí doma na mezinárodní akci, která se částečně koná v Bostonu.

Zatímco hvězdný křídelník Boston Bruins soustředil většinu své pozornosti na očekávanou účast na zimních olympijských hrách 2026, přiznal zklamání z vyloučení Česka z turnaje čtyř zemí.

„Je to obrovské zklamání,“ řekl Pasternak Byl rozpoznán v pondělí ve Warrior Ice Arena. „Nevím moc, co bych mohl říct. Rozhodně z toho nemám radost. Chápu, že jde o rychlý obrat. Je to příští rok. Možná neměli moc času udělat z toho větší turnaj.

„Česká republika se ale nezúčastnila, takže vždy je hodně vyloučených, takže se na turnaj nebudu dívat, abych byl upřímný. [it] „Určitě to trochu štípe.“

Zatímco některé významné talenty NHL jako Pastrňák (CZE) a Leon Draisaitl (GER) budou z akce v roce 2025 vynechány, z hlediska omezeného počtu zúčastněných zemí to může být jen hra čísel.

Podle NHLKaždá ze čtyř zúčastněných provincií bude mít 23 hráčů NHL, z nichž všichni musí mít smlouvu s NHL na sezónu 2024-25 a být na soupisce NHL od 2. prosince 2024.

V NHL jsou aktuálně jen tři obránci ČeskaJak poukázal Matt Porter z noviny Boston GlobePokud k tomu připočteme krátký rozpis čtyř turnajových zápasů, může se stát, že navýšení počtu zúčastněných týmů nad čtyři nebude možné.

Přes Pastrňákovo zklamání z nadcházejícího turnaje se připojil k dlouhému seznamu hráčů NHL, kteří byli nadšeni vyhlídkou na reprezentaci své země na olympijských hrách.

„Jsem velmi nadšený,“ řekl Pastrňák. „Celou tu dobu jsem k tobě byl upřímný. Očividně je to pro mě velmi frustrující, už jsem jich pár prošvihl. Takže se těším – bude mi 30 a snad to zvládnu týmu Ale jsem velmi nadšený a nadšený, protože „Dohoda je hotová, jsou to dva roky, ale jakmile přišla zpráva, byl jsem rozhodně šťastný.“

stažení…