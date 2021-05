Pas Kovit, který bude na evropské úrovni v provozu od poloviny tohoto roku, bude v České republice k dispozici začátkem června.

Místopředseda vlády Howlisek upozornil, že „od 1. června bude webový a bude se používat do 15. června“

Podle něj jsou na čele dámy a aplikace bude připravena tak, aby splňovala evropské standardy, které budou platné až od července.

M.E.P. Podle Kolazy je důležité, aby si vědci přečetli vládní pas – nejen pro Českou republiku, ale pro každého, kdo do země přijde. Dokud někdo nepřijde s vakcínou nebo testem, ale nakonec mu hrozí, že bude izolován, protože data nelze během testu číst.

„Když Čech přijede do Německa, může to prokázat osvědčením, které mu bylo vydáno v České republice – naopak,“ uvedl.

Howlisek ujistil, že české úřady budou na to připraveny. „Když k nám přijde Němec nebo Ital, okamžitě zjistíme, zda byl očkován nebo testován, a to pomocí něčeho, co se nazývá ověření užitku,“ řekl.

Kolaza si však položil otázku, zda skutečnost, že Češi budou připraveni předem prokázat vakcínu nebo test na úrovni EU, jsou důkazem pokročilé digitalizace.

Vláda podle něj jednoduše pokračuje v „pokusu o digitalizaci aktuálními dokumenty“, což nepovažuje za správný postup. Poznamenal také, že na mobilu a papíře vypadá vládní pas přesně jako QR kód.

Europoslanec představuje Digitální ekonomický a sociální index (DESI), který řadí Českou republiku na 22. místo v Evropské unii. „Prostě jsme si toho všimli. Pokud jsme v EU 22., samozřejmě, jsme na ocasu. Index je řízen, v některých ohledech si vedeme trochu lépe, v některých případech je to o něco horší, ale jsme podprůměrní. “

Podle Hawliseka se však situace zlepšuje a podle některých dílčích odhadů si republika vede lépe. “V posledních letech, když zde byla kancelář Vladimíra de Surilla, nebo jako vládní agent, hodně se stěhoval,” říká.

Poukázal na to, že bylo přijato mnoho důležitých zákonů a praktickým výsledkem je občanský portál, elektronická dálniční známka, lístek nebo bankovní identifikační číslo pro vlaky všech tankerů.