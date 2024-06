Pár z Marylandu zemřel v důsledku extrémního horka při konání pouti Hajj v Saúdské Arábii

BALTIMORE – Pár z Marylandu byl mezi více než 1300 lidmi, kteří zemřeli během extrémních teplot během blízkovýchodního hadždž.

Kandidátka do amerického Senátu Angela Alsobrooks potvrdila v příspěvku na X, dříve Twitteru, že Alhaji Aliu Dawusi a Alhajia Isatou Wori zemřeli během cesty do království Saúdské Arábie.

Albrooks řekl, že pár se aktivně zapojil do jejich komunity. Mluvčí potvrdil, že žena byla dobrovolnicí pro Albrooksovu kampaň.

Alsobrooks ve svém prohlášení uvedl: „Alhaji Aliu Dausi a Hajia Isatou Wori zemřeli při provádění hadždž v Mekce kvůli extrémnímu horku.“ „Alhaji Isatou Wori byla neuvěřitelně aktivní členkou naší komunity, byla zapojena do mnoha komunitních organizací a měla transformační dopady, které byly pociťovány lokálně i globálně. Naše myšlenky a nejhlubší soustrast patří jejich rodinám v této těžké době a budou nám velmi chybět.“

S těžkým srdcem jsme dnes s mým týmem obdrželi zdrcující zprávy. Dva populární členové #TeamSuproxAlhaji Aliu Dausi a Alhaji Isatou Wori zemřeli při provádění Hajj v Mekce kvůli extrémnímu horku. Alhaji Isatou Wori byl neuvěřitelně aktivním členem… pic.twitter.com/oyVMLhPo2l – Angela Alsobrooks (@AlsobrooksForMD) 22. června 2024

Předpokládá se, že pár z Bowie zemřel na úpal při teplotách přesahujících 110 stupňů Celsia ve svatém městě Mekka v Saúdské Arábii.

„Vše, co víme, je, že to bylo způsobeno přirozenými příčinami, a někdo z americké ambasády poradil, že přirozené příčiny by mohly být způsobeny úpalem, který podle teploty lidé říkali, že to bylo 110 stupňů.“ Saeeda Wari řekl CNN. „Jsou tu miliony lidí a musí chodit dlouhé hodiny. Pro oba mé rodiče to byl pravděpodobně úpal.“

Všichni muslimové jsou povinni provést hadždž jednou za život, pokud jsou fyzicky a finančně schopni to udělat. Mnoho bohatých muslimů provádí hadždž více než jednou. Podle Koránu, svaté knihy islámu, rituály z velké části připomínají proroka Abrahama, jeho syna proroka Izmaela, Izmaelovu matku Hagar a proroka Mohameda.

Podle CBS News sezóna hadždž, která je načasována podle islámského lunárního kalendáře, letos opět klesla během saúdského léta připomínajícího pece.

Každoročně se desítky tisíc poutníků pokoušejí provádět hadždž nepravidelnými kanály, protože si nemohou dovolit často drahá úřední povolení. říká CBS News.

Tato skupina byla vůči horku zranitelnější, protože bez oficiálního povolení neměla přístup do klimatizovaných prostor, které saúdské úřady poskytují 1,8 milionu poutníků, kteří mají povolení se po hodinách chůze a modliteb venku ochladit.

Saeeda Wori řekla, že její rodiče si na tento výlet ušetřili své celoživotní úspory.

„Ušetřili své úspory, myslím, že to bylo asi 11 500 dolarů na osobu, zachránili si celý život, aby se vydali na tuto cestu,“ řekla. „Neobdrželi náležitou přípravu a náležitou dokumentaci. Byla to jen noční můra z cesty.“

