Pár horkých Oscarů! Polina Porizkova a Aaron Sorkin projevují na červeném koberci svou lásku odpovídající věku – Marin Independent Magazine

Je to oficiální: Bývalá modelka Polina Porizkova a Aaron Sorkin spolu chodí, což naznačuje, že se možná vzpamatovala ze srdce, když v roce 2019 přišla o svého dlouholetého manžela Ricka Okaska.

Nový sexy pár debutoval v Hollywoodu společnou procházkou po červeném koberci na nedělních Oscarech. A podle hollywoodských měřítek jsou oba úžasně přiměření věku: 56letá Porizková je jen o tři roky mladší než Sorkin.

Sorkin, oblečená ve smokingu, a Porizkova ve světlých zlatých šatech, při svém debutu, před cestou na koncert, dali trochu PDA tím, že se trochu objali s kamerami, protože Sorkinův The Trial of the Chicago 7 byl nominován na šest ocenění filmy.

Je smutné, že sám Sorkin ztratil původní cenu za scénář pro spisovatele „Slibná mladá žena“ Emeralda Fennella. Zdá se však, že oscarový spisovatel „The Social Network“ a autor klasického „The West Wing“ v televizi se o československou krásku vedle sebe příliš nezajímá.

Poprvé jsem zmínil šestou stránku V pátek, že Sorkin a Porizkova spolu chodí několik měsíců, zatímco nedávno mávala znamení, že má v životě nového muže, Yahoo News hlášeny.

Před tím byla Porizková spojována pouze s Ocasekem. Ona a vedoucí zpěvák se setkali s Cars v roce 1984, když jí bylo 19 let. Ti dva se vzali, když jí bylo 24 let, a on měl 45 let a měli spolu dva syny, Jonathana (27) a Olivera (22).

V roce 2017 se rozešli přátelsky, ale Ocasek náhle zemřel v září 2019, než se oficiálně rozvedli.

Porizková byla v šoku, když se dozvěděla, že ji třikrát ženatý Ocasek odřízl od jeho vůle, hlásila Strana šest. Page Six dodala, že bez přímých služeb to nedávno odhalilo, že byla po rockerově smrti tak chudá, že se při nákupu potravin musela spolehnout na přátele.

Ale Sorkin možná má, co je potřeba k zaplnění obrovské prázdnoty, kterou tato ztráta zanechala. Začátkem tohoto měsíce Porizková sdílela to, co hledala u muže, a Sorkin se možná bude hodit k účtu. Mimochodem, Sorkin byl už jednou ženatý a má jednu dceru.

Řekla Yahoo News: „To, co nechci, je muž, který mě neslyší – zachází se mnou jako s něčím krásným a hodným, a ne s tím, kým jsem.“

Porizková také odhalila, co považuje za sexy na muži: “Některé ženy přitahují opravdu dobře vypadající muži, silní muži nebo bohatí muži. Vždy mě přitahoval talent. Talent pro mě je opravdu vzrušující.”