Papež František údajně opakuje nadávky homosexuálů a staví se proti homosexuálům v kněžství

Sedmaosmdesátiletý papež již dříve učinil přelomová prohlášení na podporu občanských svazků osob stejného pohlaví, vedl oslovení LGBT komunity a minulý rok schválil krátká požehnání pro páry stejného pohlaví katolickými kněžími. Ale Francis – který skvěle řekl: „Kdo jsem, abych soudil?“ Když byl krátce poté, co se v roce 2013 stal papežem, dotázán na gay kněze, vyjádřil také opatrnost ohledně přijímání gayů do seminářů. V podstatě potvrdil vatikánský rozsudek z roku 2005, který uvádí, že „homosexuální kandidáti se nemohou stát kněžími, protože jejich sexuální orientace je vzdaluje od správného smyslu pro rodičovství“.

Před dvěma týdny vysoký představitel Vatikánu potvrdil listu The Washington Post, že papež použil stejné slovo na jiném setkání s biskupy 20. května. Osm dní po tomto setkání, po zprávách, že papež použil urážku v italském tisku, vydal Vatikán vzácnou omluvu. Aniž by potvrdil, že papež toto slovo použil, Vatikán následně řekl, že „papež nikdy neměl v úmyslu urazit se nebo se vyjadřovat homofobními výrazy a omlouvá se těm, kteří se cítili uraženi použitím výrazu, o kterém hovořili ostatní“.

Noviny Corriere della Sera s odkazem na zdroje, které byly také přítomny na setkání, citovaly papeže, který řekl, že „homosexuálové jsou dobří muži“. [and] Budou mít krásné cesty víry.“ Ale pokud hledají kněžství, měli by být nasměrováni k duchovnímu řediteli nebo „k psychologovi“, který citoval papeže, že pokud by se stali kněžími, pravděpodobně by se stali homosexuály „selhávat ve své službě.“