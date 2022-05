Papež František sdílí tajný recept na špatné koleno: panák tequily

Lékaři předepsali invalidní vozík, hůl a fyzikální terapii, která měla papeži Františkovi pomoci vyléčit zraněné koleno. Má jiné nápady.

Podle virálního videa papeže na konci nedávné audience František žertoval, že to, co opravdu potřeboval na bolest, byl panák tequily.

František jel v papežském mobilu na Svatopetrském náměstí, když se zastavil poblíž skupiny mexických seminaristů z Legie Kristovy, kteří se ho španělsky zeptali, jaké má koleno. Poté, co odpověděl, že je „nestálý“, řekli Francisovi, že obdivují jeho schopnost usmívat se navzdory bolesti a že je vzorem pro budoucí kněze, jako jsou oni.

„Víš, co potřebuji na koleno?“ František se jich zeptal z papežského mobilu. Nějaká tequila. Seminaristé se zasmáli a slíbili doručit láhev do hotelu Santa Marta, kde František bydlel.

Pětaosmdesátiletý argentinský papež už měsíce trpěl nataženými vazy v pravém koleni a na příkaz lékařů nedávno používal invalidní vozík a hůl, dokud se nezotavil.

Papež František jmenuje deset nových svatých během kanonizační mše na Svatopetrském náměstí 15. května 2022 ve Vatikánu.

Omezení jeho pohybu vyvolalo očekávané kolo mediálních spekulací o jeho zdraví a budoucím tajném slyšení, ale blízký spolupracovník nedávno prohlásil, že papež je „lepší než kdy jindy“ a podstupuje dvě hodiny fyzické terapie denně.

Argentinský biskup Victor Manuel Fernandez tweetoval 14. května poté, co viděl papeže: „Je ve velmi dobrém zdraví a stejně jasný odraz jako vždy.“ „(Existuje) problém s jedním z jeho kolen, ale každý den má přes dvě hodiny rehabilitace, která přináší výsledky. A ve všem ostatním je lepší než kdy předtím.“

Francis nedávno odstoupil z plánované dvoudenní cesty do Libanonu příští měsíc s odkazem na problém s kolenem, ale Vatikán potvrdil, že v červenci odcestuje do Konga a Jižního Súdánu a také do Kanady.