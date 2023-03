Pán prstenů: Glum hraje jako malí tatéři

The Lord of the Rings: Gollum přirozeně sklidil velký zájem, protože datum prvního vydání na jiných platformách se blíží v květnu, přičemž vydání Switch je plánováno na konec tohoto roku. Fanoušci LotR a JRR Tolkien dychtivě viděli, jak vývojář Daedalic Entertainment vytvoří hru založenou na tak milované postavě, a linky k testování dema na PAX East trvaly do konce týdne hodiny.

Měli jsme možnost zahrát si zhruba 30minutové demo hry pro PC, což je klasický „mixed bag“ – viděli jsme některé velmi slibné prvky, stejně jako několik zjevných příležitostí ke zlepšení.

Jakmile jsme to po čekání konečně dostali do rukou, byli jsme zpočátku vypnuti chybou při přerušování hry, která se stala v okamžiku, kdy jsme začali hrát. málo alarmující. Jak hra pokračovala, bylo evidentní, že zdroje byly investovány hodně do určitých oblastí, včetně některých skvělých hlasových her, ale ne moc do jiných.

Zdálo se, že hra bojuje i s těmi nejmenšími úkoly, jako je sprintování, a měla časté prodlevy a poklesy snímkové frekvence, což trochu narušilo kouzlo LotR, ve které jsme doufali. Hra trpěla problémy s výkonem během dema, často padaly snímky a objevovala se vyskakovací okna i u těch nejjednodušších úkolů, jako je běh nebo skákání. Zatímco vyprávění bylo solidní během cutscén, animace postav byly často špatně načasované a matoucí a působily jako zastaralé pro hru postavenou na Unreal Engine.

účast v Nintendo Live na

Zatímco jsme se dočkali pouze hraní od první kapitoly – která se výrazně soustředila na tutoriály a návody – odehrávala se v poněkud bezútěšném prostředí, přičemž jsme působili relativně neupraveně a bez podrobností. Z toho, co jsme dříve viděli v upoutávkách a promo akcích, vypadalo umění prostředí obecně docela pěkně (připomenutí si prohlédněte v nejnovějším traileru výše). Bohužel, demo PAX East vypadalo velmi odlišně od filmových upoutávek, které jsme viděli, pokud jde o výkon a grafickou kvalitu:

Jiné třídy byly k dispozici pro demo, a i když jsme neměli čas se k nim dostat, z toho, co jsme viděli, prostředí vypadají atraktivnější a atraktivnější, jak hra pokračuje. Doufáme, že tomu tak bude po vydání plné verze. Na druhou stranu, pokud pozdější kapitoly skutečně nastartují akci v oddělení životního prostředí a sladí ji s vizuálními detaily v upoutávkách a propagačních materiálech, obáváme se, že problémy s výkonem se mohou ve složitějších prostředích jen zhoršit.

Příběh je rozhodně zajímavý, a přestože filmová animace měla podobné problémy s výkonem jako zbytek hry, zaujalo nás psaní a ohromily silné hlasové projevy, které velmi připomínaly filmy. Výkon Andyho Serkise z filmových adaptací samozřejmě zastiňuje jakoukoli novou interpretaci postavy, ale tato verze pro nás funguje dostatečně dobře.

Suma sumárum, Pán prstenů: Glum to má mnoho Věci, které by se určitě daly zlepšit, doufejme, že tomu tak bude před jeho spuštěním. Pro fanoušky LotR, kteří prostě chtějí zažít nějaké nové příběhy a krásné umění prostředí, může Glum jen poškrábat to svědění.

Ale i když tomu dáváme výhodu pochybností a předpokládáme, že jeho různé problémy budou opraveny před vydáním, Glum stále vypadá jako malá brambora ve srovnání s rozsáhlými a zábavnými fantasy světy, které mohou ostatní hry v roce 2023 nabídnout. s mnoha často se vyskytujícími problémy na portech Switch jsme určitě zvědaví, jak přesně budou hrát, kdy a jestli se konečně dostanou na konzoli Nintendo. Na hru tak blízko vydání na jiných platformách se tato beta zdála znatelně nevyleštěná.

Co si myslíte o The Lord of the Rings: Glum? Byli jste na PAX East a vyzkoušeli jste si hru na vlastní kůži? Dejte nám vědět do komentářů.