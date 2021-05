Osvobození velryby uvízlé v londýnské řece Temži a okamžitě znovu ztracené

V neděli kolem 19. hodiny místního času byla spatřena malá velryba uvíznutá poblíž zámku Richmond Lock v řece Temži.

Experti na mořské savce z organizace British Marine Lifesavers pro potápěče toto zvíře po několika hodinách osvobodili, ale velryba sklouzla pod rouškou tmy a její místo pobytu není známo, řekl v pondělí mluvčí londýnského přístavu CNN.

Mluvčí Martin Garside pro CNN řekl, že záchrannému týmu „se podařilo získat speciální nafukovací člun (velrybu) a poté jej odvézt k hlavní řece“. „V tu chvíli se velryba rozhodla sama a plavala z pontonu k hlavní řece.“

„Kde je teď, nevíme,“ řekl Garside CNN. „Sklouzl ve tmě, když včera v noci stoupal příliv.“

Velryba, která se odhaduje na asi 10 až 13 stop vysoká, pravděpodobně plavala přes hlavní řeku Londýn bez povšimnutí a nyní je stovky kilometrů od svého přirozeného prostředí.

„Tyto druhy žijí v severním Severním moři, takže jsou velmi nezvěstné,“ řekl Garside. „Je to velmi malá velryba a je ve velmi obtížné situaci a její život visí na vlásku.“

Minke velryby mohou růst na váhu asi 20 000 liber a obvykle žijí asi 50 let, podle Národního úřadu pro oceán a atmosféru ve Spojených státech.

Garside uvedl, že jeho organizace má tendenci chovat velryby v Temži přibližně jednou za rok, ale žádná velryba dosud neplávala na západ po Temži.

Záchranný tým zahrnoval důstojníky z London Port Authority, Royal National Lifeboat Corporation a London Fire Brigade.

Divák Daniel Maggie, který zaznamenal několik videí velryby, řekl, že původně předpokládal, že jde o tuleň.

„Čím jsme se blížili, uviděla jsem ploutev a uvědomila jsem si, že je to velryba,“ řekla Maggie v neděli CNN. „Někteří zámečníci to polili hadicí a příliv vypadal, že stoupá, aby se mohl otočit. Uvědomil jsem si, že velryba by mohla být zraněna, když se začala kutálet na bok a hýbat se.“

Další divák, David Corsacks, řekl CNN, že byl překvapen, že v této oblasti viděl něco jiného než ptáky.

„Bylo divné a šokující vidět velrybu, ve které vidíte pouze kachny a labutě,“ řekl Corsacks. „Moje další myšlenky byly, že doufám, že je to v pořádku, a že mohu volně plavat.“

Sophie Milner řekla CNN, že natočila video z velryby poté, co viděla, jak se lidé shromažďují na místě činu.

„Právě jsme viděli dav lidí dívajících se na velrybu. Někteří profesionálové se o to starali, když jsme tam dorazili,“ řekla.

Úřady očekávají, že novou velrybu uvidí v pondělí, poté vyhodnotí, jak jí pomoci.

Je neobvyklé, ale ne bezprecedentní, aby velryby vstoupily na Temži a potřebovaly záchranu.