Oštěpařka Annu Raniová se podruhé za sebou kvalifikuje do světového finále C

Závěrečný pokus o hod 59,60 m, i když hodně zaostával za nejlepšími výsledky své sezóny, potvrdil oštěpařku Anu Rani, že se ve čtvrtek kvalifikovala do svého druhého finále za sebou na mistrovství světa v Oregonu. Oštěpařka se chystala ukončit své tažení poté, co začala hodem s chybou a 55,35 metru na druhý pokus, ale při posledním pokusu poslala oštěp jen 40 centimetrů od hranice 60 metrů, aby si zajistila místo ve finále.

V kvalifikaci skupiny B skončila pátá a do finále se dostala na osmém místě mezi oběma skupinami.

Národní rekordmanka Anu Rani bude zklamaná, že se nedotkne hranice 60 metrů, ale nyní bude mít další šanci zlepšit svůj výkon v sobotním finále. Její nejlepší je 63,82 – ti, kteří v kvalifikaci hodili přes 62,50 metru, dostali automatický postup do finále.

Ve skutečnosti jen tři mohli získat automatickou kvalifikaci.

Vedoucí sezóna Maggie Maloneová z USA se nedostala do finále poté, co skončila 12. ve skupině B a celkově 22. hodem lepším než 54,19 m, zatímco obhájkyně titulu Kelsey-Lee Barberová z Austrálie se těsně probojovala do medailového kola jako pátý nejlepší hráč. marže.. Nejlepší výkon 61,27 m.

Annu se při svém třetím vystoupení v show kvalifikovala do světového finále podruhé za sebou. Na posledním ročníku v roce 2019 v Dauhá skončila ve finále osmá s nejlepším hodem 61,12 m. Nemohla se kvalifikovat do finále v roce 2017 v Londýně poté, co skončila 10. ve své kvalifikační skupině.

Svůj národní rekord překonala hodem dlouhým 63,82 metru, když vyhrála zlato na oštěpařském turnaji Indian Open v květnu v Jamshedpuru.

V běhu na 5000 metrů žen se Parul Chaudharyová nedostala do semifinále poté, co se umístila na 17. místě v kvalifikaci #2 a celkově na 31. místě v čase 15:54,03. Sedmadvacetiletý hráč má za sezonu nejlepší výkon 15:39,77 a osobní rekord 15:36,03.

Olympijský vítěz Neeraj Chopra bude v pátek (5:35 IST) soutěžit v prvním skupinovém kvalifikačním kole mužů v hodu oštěpem. V jeho skupině budou stříbrný medailista z her v Tokiu Jakob Vadelich z České republiky a zlatý olympijský medailista z Londýna 2012 Kichorn Walcott z Trinidadu a Tobaga.

Obhájce titulu Anderson Peters z Grenady se utká v kvalifikaci skupiny B. Finále se odehraje v neděli.

(se vstupem od PTI)