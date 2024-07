Oslavy Měsíce, filmy o Měsíci a dokonce i úplněk k 55. výročí přistání Apolla 11

Vesmír tento týden představuje úplněk u příležitosti 55. výročí prvního přistání na Měsíci a na počest obřího skoku Neila Armstronga a Buzze Aldrina se koná spousta dalších událostí.

Aldrin (94), poslední žijící člen posádky Apolla 11, se v sobotu večer zúčastní velké ceremonie v leteckém a kosmickém muzeu v San Diegu. Připojí se k němu astronaut Charlie Duke, který byl 20. července 1969 hlasem uvnitř řídícího střediska přistání na Měsíci.

Prezident muzea Jim Kidrick neodolal své touze oslavit „55. výročí jednoho z nejvýznamnějších historických okamžiků nejen amerických, ale i světových dějin“.

Nemůžete jet do San Diega, Cape Canaveral nebo Houstonu? Existuje spousta dalších způsobů, jak oslavit přistání člověka na Měsíci, včetně nového filmu „Fly Me to the Moon“, satiry se Scarlett Johansson v hlavní roli.

A vše, co souvisí s Apollem 11, můžete prozkoumat na speciálním webu webová stránka U Národního muzea letectví a kosmonautiky Smithsonian Institution.

Když nic jiného, ​​namočte se Úplněk Sobota večer až nedělní ráno.

Zde je shrnutí některých poct Apollu 11:



55. výročí přistání Neila Armstronga a Apolla 11 na Měsíci

„Orel přistál“

Kennedyho vesmírné středisko NASA pořádá na své turistické stanici měsíční festival, pár kilometrů od místa, odkud 16. července 1969 odstartovala raketa Saturn 5 s Armstrongem, Aldrinem a Michaelem Collinsem na palubě. Účastní se ho i Johnsonovo vesmírné středisko v Houstonu sídlí Mission Control Center, na tomto festivalu. Čtyři dny po opuštění Země Armstrong a Aldrin odstartovali ve svém lunárním modulu Eagle. Usaďte se na moři klidu V 16:17 ET zbývalo málo paliva. „Houstone, základna klidu je tady. Eagle přistál,“ řekl Armstrong rádiem ze vzdálenosti 240 000 mil (386 000 kilometrů). „Žádný okamžik nesjednotil zemi jako okamžik, kdy přistál Eagle, s celou planetou přihlížející zdola,“ řekl v pátek administrátor NASA Bill Nelson ve zprávě k výročí.

„Malý krok“

„tento“ Jeden malý krok „Pro člověka je to obrovský skok pro lidstvo,“ prohlásil Armstrong, když se stal prvním člověkem, který vstoupil na Měsíc. Armstrong vyrostl v oblasti Wapakoneta na severozápadě Ohia, která je nyní domovem Armstrongova leteckého a kosmického muzea. Pocta muzea začíná v sobotu dvěma závody „Run to the Moon“. Následují starty modelů raket a ukázky v aerodynamickém tunelu. John Glenn, první Američan, který obíhal Zemi, přišel z New Concordu na druhé straně státu, asi 150 mil (240 kilometrů) daleko. Muzeum Johna a Annie Glennových tam bude v sobotu otevřeno kvůli opravám astronautů.

„Velká ruina“

Aldrin následoval Armstronga z Měsíce a pronesl „majestátní zmar.“ Strávili něco málo přes dvě hodiny chůzí po prašném povrchu, než se vrátili do svého lunárního modulu a vydali se znovu spojit s Collinsem, pilotem velitelského modulu, který zůstal na oběžné dráze Měsíce. Armstrongův skafandr byl obnoven včas pro let na Měsíc. 50. výročí V roce 2019. Je vystavena v Národním muzeu letectví a kosmonautiky Smithsonian Institution ve Washingtonu spolu s návratovou kapslí. Skafandry, které nosili Aldrin a Collins z Apolla 11, jsou také součástí Smithsonianovy sbírky a momentálně jsou ve skladu. Collins zemřel v roce 2021Necelý rok po 50. výročí; Armstrong zemřel v roce 2012.

Splash dolů!



Jak zpravodajství CBS pokrývalo přistání Apolla 11

Kapsle s Armstrongem, Aldrinem a Collinsem – pojmenovaná Columbia – přistála v Tichém oceánu 24. července 1969. Zachytila ​​je USS Hornet, letadlová loď námořnictva, která zopakovala misi pro Apollo 12 o čtyři měsíce později. Sršeň je nyní součástí muzea v Alamedě v Kalifornii, kde je na sobotu plánováno přistání. Bude tam část původní záchranné posádky. Astronauti Apolla 11 okamžitě šli do karantény na palubě Hornetu spolu se 48 librami (22 kg) měsíčních kamenů a půdy a zůstali mimo limity po celé týdny, když byli transportováni do Houstonu. Vědci se obávali, že kosmonauti mohli přinést bakterie na Měsíc. Většina hornin zůstává uzavřena v omezené laboratoři v Johnsonově vesmírném středisku v Houstonu. Program Apollo 12 přistával astronauty na Měsíci v letech 1969 až 1972.

Další: Dvojčata Apollo

NASA si klade za cíl vyslat čtyři astronauty kolem Měsíce v příštím roce – v rámci nového lunárního programu nazvaného Artemis podle Apollonova dvojčete v řecké mytologii. Raketa SLS pro tento let – zkratka pro Space Launch System – má dorazit do Kennedyho vesmírného střediska příští týden. Dorazí na plachetnici z Michoud Assembly Facility NASA v New Orleans. Tento základní stupeň dostane v Kennedy pár připojitelných boosterů, než bude spuštěn v září 2025 – nejdříve – se třemi americkými astronauty a jedním kanadským. Žádný z nich nepřistane na Měsíci; To přijde na další misi s jinou posádkou nejdříve v roce 2026.