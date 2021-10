Oslavte Halloween stylově s největší zlou party v Praze!

Opět je největší, nejatraktivnější a nejzlobivější Halloweenská párty V České republice je zpět!

Bloody Sexy Halloween, vyhlášená jako největší halloweenská událost v České republice a střední Evropě, se vrací do Prahy o dva roky později kvůli pandemii COVID.

Byla založena v roce 2009, jak zájem, tak návštěvnost večírku od jeho vzniku každoročně roste. Bloody Sexy Halloween přitahuje více než 7 000 pravidelných návštěvníků a rok od roku je pravidelně vyprodán, takže je úžasné, že si ho nesmíte nechat ujít v Praze, Brně a Bratislavě.

schváleno s revoluce Halloween V České republice je Bloody Sexy Halloween Praha prodlouženou víkendovou akcí ve třech městech, ale letos ji organizátoři hodili jen na jednu noc.

Večírek se bude konat v sobotu 30NS Října, s předprodeji vstupenek aktuálně mezi 330 a 1 000 Kč v prodeji přes Goout.cz. Pro samotnou akci mohou hosté očekávat nepřeberné množství vzrušujících tanečních vystoupení, úžasná vystoupení s unikátními umělci a hudbu z kombinace těchto dvou. Zahraniční a místní DJs.

Jedním z hlavních rysů této akce je samozřejmě vzrušující soutěž krvavých oblékání! Účastníci soutěže jsou vyzváni, aby se pochlubili svými složitými a úžasnými kostýmy a líčením a prozkoumali svou kreativitu až na hranici možností, jak hned vyhrát obrovskou finanční odměnu 20 000 Kč!

Sponzoři jsou povzbuzováni, aby popustili uzdu své představivosti pro své kostýmy ve skutečném duchu Halloween Bloody Sexy. Jeden tip z jejich webu: „Ne vždy jde o outfit … musíte se předvést na jevišti a získat si publikum“.

Vybraným místem pro tuto noc hříchu a skvělé zábavy je SaSaZu Club-staromódní jatka, která proměnila nejmodernější zábavní komplex.

Klub se nachází na Praze 7 a je oblíbeným místem konání koncertů, které je známé pořádáním nejdůležitějších večírků a koncertů ve městě. Chcete -li se zaregistrovat do soutěže Bloody Sexy Halloween Costume Contest, účastníci se zaregistrují v klubu SaSaZu, kde získáte další informace. Tady.

Registrace do soutěže bude probíhat pouze od 20:00 do 23:00, proto doporučujeme příjemcům přijít včas.

Podle webových stránek akce bude nahrané kostýmy posuzovat tříčlenná porota s přihlédnutím k následujícím kritériím: „kreativita, originalita, smyslnost, obavost a inteligence“. Ti, kteří postoupí do finále, budou předem informováni a později v noci se vrátí ke stolu poroty, aby posoudili, kdo postupuje do finále. V závěrečném kole, které začíná o půlnoci, se účastníci dostanou do centra pozornosti, aby mezi sebou soutěžili. Vítěz bude poté vybrán na základě reakce a potlesku publika.

Další informace o místě konání najdete na Tady. Chcete -li koupit vstupenky na nejsexičtější a nejděsivější halloweenskou párty ve střední Evropě, viz Tady.