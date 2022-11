Orion vstupuje na oběžnou dráhu kolem Měsíce, která mu umožňuje nastavit rekordní vzdálenost

Trysky Orionu vystřelily v 16:52 ET na minutu a půl a dostaly plavidlo na oběžnou dráhu 40 000 až 50 000 mil nad měsíčním povrchem. Tato oběžná dráha nasměruje Orion k překonání rekordu v nejdelší vzdálenosti od Země, kterou urazila „kosmická loď navržená k vynesení lidí do hlubokého vesmíru a bezpečnému návratu na Zemi“. NASA v prohlášení uvedla, že Apollo 13 stanovilo současný rekord 248 655 mil v roce 1970.

Blíženci by to měli překonat v sobotu v 7:42 ET. NASA uvedla, že se očekává, že sonda dosáhne své maximální vzdálenosti více než 270 000 mil od Země v pondělí v 16:13 ET.