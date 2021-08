Opravené měnové trhy sklouzávají, protože klesá ochota riskovat

(Opravuje velikost a rychlost pohybu rumunského leva v odstavci 12) Anita Komovice BUDAPEŠŤ, 17. SRPNA (Reuters) – Středoevropské měny v úterý oslabily, pod tlakem nejistoty globálního trhu ohledně šíření koronavirové infekce způsobené delta variabilní a slabou ekonomikou. Data z Číny a USA. Maďarský forint vůči euru klesl o 0,17% na 351,90, přičemž se stále obchodoval blízko pětitýdenních maxim dosažených v předchozím zasedání. Forint byl nedávno podpořen cyklem zvyšování úrokových sazeb, který centrální banka zahájila v červnu s cílem bojovat proti inflaci, když se ekonomika vzpamatovává z krize způsobené pandemií. Údaje z úterka ukázaly, že ekonomika země v období od dubna do června rostla čtvrtletně o 2,7%. “Nálada na trhu je trochu nejistá kvůli šíření proměnné delta a událostem v Afghánistánu, takže neočekávám, že by se v blízké budoucnosti forint dostal nad 350,” řekl obchodník se sídlem v Budapešti. “Ani to výrazně neoslabí, protože nadále vidíme proudy zlotého pevnosti podporující forint.” Obchodníci a analytici uvedli, že cenový rozdíl mezi Polskem a Maďarskem způsobil v posledních týdnech příliv obchodu se zlotým forintem. Na rozdíl od českých a maďarských centrálních bank, které začaly v červnu zpřísňovat politiku boje proti inflaci, si Polská národní banka zachovala svůj pesimistický postoj. Commerzbank napsal: “Rychlejší čtení inflace může postupně ovlivnit názory na MPC, ale v příštím čtvrtletí nepovede ke konkrétním krokům. Mezitím negativní reálná úroková sazba vyvíjí tlak na směnný kurz zlotého.” Millenium Bank v poznámce uvedla, že zlotý je také pod tlakem kvůli vnějším podmínkám, jako je klesající globální riziko kvůli slabým údajům z Číny a napětí v Afghánistánu, jakož i kvůli konfliktu Polska s Evropskou unií. Polský zlotý oproti společné měně klesl o 0,15% na 4,5680. Jinde česká koruna klesá o 0,16% a obchoduje se za 25,465 za euro. Rumunský leu vůči euru klesl o 0,12% na 4,9230. Akcie v regionu byly smíšené, Budapešť získala 0,7% a vytvořila nový rekord, zatímco Varšava vzrostla o 0,2%. Praha stagnovala, zatímco Bukurešť klesla o 0,24%. CEE SNAPSHO NA TRHECH T 1101 CET CURRENC IES Poslední denní změna před změnou uzavření nabídky v roce 2021 EURCZK = český EURHUF = Maďarsko 0 EURPLN = polský EURRON = Rumunsko EURHRK = Chorvatsko EURRSD = srbský 0 Poznámka: Počítáno od 1800 za den změna SEČ poslední denně změna Předchozí Zavřít Změna v roce 2021 .PX Praha 1275,07 1275,220 -0,01% +24,14 0% .BUX Budapes 50534,2 50183,56 +0,70% +20,01 t 5% .WIG20 Varšava 2286,70 2282,10 +0,20% +15,26% .BETI Buchare 12111,4 12141,13 -0,24 23,52 st 7%. SBITOP Ljublja <.SBITOP 1193.46 1195.51 -0.17٪ +32.48 na>% .CRBEX Záhřeb 1971,11 1971,17 -0,00% +13,33% .BELEX1 Belgrad. Sofia 579,77 583,37 -0,62% +29,55% Změna výnosu na denním rozpětí (citát) vs. Změna bundlu v českém rozpětí Republika c CZ2YT = R s CZ5YT = R s CZ10YT = s Polsko PL2YT = R s PL5YT = R s PL10YT = s VPŘED 3×6 6×9 9×12 3M interba nk Česká republika 1,64 2,05 2,21 0,97 Rep ****************************** ******* *******