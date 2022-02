Operační systém Magic Bean je vyvíjen v České republice. Unikátní marketingové řešení pro blockchain SOLANA

Jedinečná marketingová platforma pro firmy a jednotlivce, kteří chtějí rozšířit své podnikání. Bílá kniha je již online na www.magicbean.social

V Asii a Africe jsou velmi oblíbené hry jako fotbal a basketbal. Z tohoto důvodu se zaměřujeme i na tuto sekci. – Andrzej Cola

Praha, Česká republika, 22. února 2022 /EINPresswire.com/ – Kouzelná fazole Jde o komplexní řešení pro firmy i jednotlivce, kteří chtějí své podnikání šířit volně, rychle, levně a bezpečně. Jde o unikátní marketingovou platformu, která využívá technologických výhod výkonného blockchainu SOLANA. Bílá kniha již byla zveřejněna a je k dispozici na webových stránkách projektu www.magicbean.social. Spuštění projektu a tokenu fazole se očekává v nadcházejících dnech.

Marketingový nástroj, který překračuje hranice

Magic Bean je nový český projekt, který firmám, vývojářům i příležitostným zákazníkům přináší unikátní nástroje. V současném a stále nedokončeném epidemickém prostředí COVID-19 se možnosti navazování nových obchodních vztahů značně zkomplikovaly. Zejména reklama na produkty a služby je nízká kvůli omezením cestování mezi Evropou, Asií a Afrikou. Vizí platformy Magic Bean je výrazně zjednodušit a zefektivnit marketingové možnosti pro společnosti v mezinárodním měřítku, zejména z hlediska nákladů. Společnosti z jakéhokoli odvětví najdou ve světě Magic Bean mocný marketingový nástroj pro efektivní propagaci svých produktů, služeb nebo značky. Tým již vydal celou bílou knihu a je k dispozici Tady.

Společenství a minimální náklady

Vše založené na komunitě a silné decentralizaci. Ondřej, jeden ze zakladatelů projektu Magic Bean, řekl: „V průběhu let jsme s mými kolegy neměli užitečný nástroj, který by firmám umožňoval nabízet své produkty co největšímu počtu zákazníků za nízkou cenu. Proto jsme rozhodli se vytvořit takový nástroj sami a přinést kouzlo. Koc představuje tento nápad. Oproti podobným online službám se Magic Bean liší vysokou rychlostí, nízkou cenou, snadnou dostupností, vizuálním zpracováním a především vysokou bezpečností.

Magic Bean cílí na malé a zavedené značky

Sociální platforma Magic Bean je rozsáhlý digitální prostor plný užitečných marketingových a obchodních příležitostí a nástrojů. Stránky vám umožňují pouze efektivně propagovat produkty a služby. Velký a Malý. Od byznysu, digitálních aplikací a luxusních značek až po profesionální hry. „V Asii a Africe jsou hry jako fotbal a basketbal velmi oblíbené. To je důvod, proč cílíme na tuto kategorii. Ve světě magické fazole bude mít fanoušek velmi blízko ke své oblíbené značce nebo klubu a bude mít svou vlastní značku.“ Fanoušci jim budou na dosah ruky,“ uzavírá Ondage Coke. Vision and Spirit, který vychází ze známého pohádkového světa Jacka Kouzelné fazole. Uživatelé sítě si mezi sebou vyměňují BEAN tokeny, které mohou využít k přizpůsobení služeb, upgradu vlastních produktů nebo nákupu dnes oblíbeného NFT v Giants Treasury.

Zjistěte více o programu Czech Magic Bean:

https://magicbean.social/

https://twitter.com/MagicBeanCoin

https://t.co/8vWZRquGvZ

https://t.co/NDEa6EY2Yp

Kontakt pro média:

[email protected]

Magic Bean: Úvod