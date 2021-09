Opera představuje svoji první živou akci | Zprávy, sport, práce

Fredonia – Centrum múzických umění Fredonické opery v roce 1891 uvádí v sobotu v 19:30 první živé představení divadla s úžasným Ekstasis Duo, které představuje nový program hudby od nedostatečně zastoupených skladatelů.

Rick Davis, výkonný ředitel Opery, to poznamenává “Kvůli nárůstu případů COVID v Chautauqua County a změně nastavení úrovně přenosu komunity na HIGH žádáme všechny příjemce, aby nosili masky před, během a po událostech v operním domě.” Dodává, že správní rada a zaměstnanci opery jsou vděční za spolupráci všech v tomto doufaném dočasném požadavku.

Violoncellistka Natasha Varneyová a klavírista Eliran Avni se setkali jako studenti před lety v Juilliardu. Jako Ekstasis Duo se zavázali k vytváření juxtapozice a podobností pomocí odvážného programování. Daří se jim kontrastem, intenzitou a vášní, které přitahují pozornost publika a rozněcují vášně.

Nedávno se tito dva rozhodli vydat na novou misi: oslavit mistrovská díla a klenotníky méně známých děl a nedostatečně zastoupených skladatelů. From the Shadows … je významným krokem v této misi s rozmanitým programem, který zahrnuje díla skladatelů Alexandra Zemlinského, Almy Mahler, Lily Boulanger, George Walkera a dalších a písně Niny Simone.

uznávaný jako a „Skvělé sólo violoncellisty“ A protože vlastní a „Skvělý a velkorysý tón“ Varney debutovala v 17 letech v Boston Symphony Orchestra a často vystupovala jako sólista a komorní hráč. Nedávná vystoupení zahrnovaly koncerty s Buffalo Philharmonic, Abilene Philharmonic a Greeley Symphony Orchestra, stejně jako s Longwood (Boston) Symphony, Orchard Park Symphony, National Music Festival Orchestra, Pennsylvania Sinfonia, Erie Chamber Orchestra a New York West Chamber . orchestr.

V zahraničí se zúčastnila festivalu Americké jaro Mezinárodní asociace Dvořáků v České republice, v Londýně, Paříži a Amsterdamu a procestovala celou Brazílii.

Varney během svých bakalářských let studovala na Curtisově konzervatoři a Yale College. Po získání magisterských a doktorských titulů na Eastman School of Music a Juilliard School získala stipendium na studium v ​​německém Lipsku. Dr. Varney je profesorem violoncella na College of Music na State University of New York ve Fredonii.

Svěřte vlastnictví obou “technické železo” A „Velká měkkost“ The New York Times, Avni je rozvíjející se silou na scéně současné klasické hudby. Maarif ji chválil „Nová naděje izraelské hudby“ V 17 letech debutoval s Izraelskou filharmonií pod vedením Zubina Mehty. Pro izraelské a německé vysílací systémy.

Jako sólista je Avni známý jako vynikající překladatel hudby Avnera Dormana. Mezi sólová vystoupení patří Dormanův Ázerbájdžánský tanec s Izraelským orchestrem a Zubin Mehta v Carnegie Hall, Rachmaninovův třetí klavírní koncert s Alabama Symphony a Greggův koncert s Oakland East Bay Symphony. Spolupracoval také s řadou umělců včetně Yehonatana Bericka, Daniela Mullera-Schotta, Sharon Kam, Terrence Wilsona, Jennifer Aylmer a Williama Sharpa a také s herci Sigourney Weaver a Richard Chamberlain.

Avni začal své hudební školení na Akademii v Tel Avivu a jako šestnáctiletý získal první cenu v soutěžích Claremont a Rachmaninoff. Bakalářské a doktorské tituly získal na Juilliard School. Dr. Avni je v současné době odborným asistentem hry na klavír na State University of New York College of Music ve Fredonii.

Vstupenky jsou 15 $ pro dospělé, 13 $ pro členy opery a 10 $ pro studenty a lze je zakoupit osobně v pokladně Opera House nebo telefonicky na úterý až pátek od 17:00 do 17:00 na tel. Čísle 716-679-1891 a lze je zakoupit Vstupenky online na www.fredopera.org kdykoli.

Centrum múzických umění v opeře Fredonia v roce 1891 je neziskové, členem podporované, neziskové centrum múzických umění, jehož cílem je „Poskytování múzických umění ve prospěch naší komunity a našeho regionu … zajištění přístupu k umělecké rozmanitosti … a vysoce kvalitního programování za dostupnou cenu.“ Nachází se v Village Hall v centru města Fredonia. Kompletní harmonogram akcí najdete na www.fredopera.org.