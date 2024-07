One Life je možná britská verze Schindlera

SALT LAKE CITY – Stručně řečeno, „Jeden život“ vypráví příběh britského obchodníka s cennými papíry, který pomohl usnadnit evakuaci stovek českých dětí, většinou Židů, do bezpečí ve Velké Británii před nacistickou invazí do Československa v roce 1939.

Nicholas Winton byl nenáročný muž, kterého v prvních letech hrál Johnny Flynn a poté téměř o padesát let později Sir Anthony Hopkins. Příběh jde tam a zpět, protože starší Winton je vyhubován svou ženou za to, že nechává krabice plné starých dokumentů rozházené po domě a garáži. Chce, aby všechno uklidil, nechal minulost v minulosti a šel dál.

SOUVISEJÍCÍ: ‚Král Artuš‘ mě ovlivnil a nestydím se to přiznat

Pak se vrátíme do období před druhou světovou válkou, kde je mladý Niki šokován, když vidí, jaké životní podmínky tyto české rodiny zažívají, a všichni dobře vědí, že až přijdou nacisté, pošlou tyto Židy do táborů. , už nikdy nebude vidět. Winton měl v Československu zůstat jen týden, aby situaci sledoval, ale když viděl, jak je vážná, požádal o pomoc Doreen Warriner, vedoucí pražské kanceláře Britského výboru pro uprchlíky z Československa, Trevora Chadwicka a další. vypořádat se s obrovským množstvím papírování, které je potřeba k odebrání těchto dětí. Uskutečnění tohoto projektu vyžaduje jízdenky na vlak, angažované pěstounské rodiny, víza a peníze, nemluvě o obětech těchto českých rodin, které pravděpodobně své blízké znovu neuvidí. Winton a jeho tým dokázali vrátit do Anglie osm vlakových souprav dětí, celkem 669 dětí. Devátý vlak byl zajat uprostřed invaze a výsledek invaze nebyl nikdy určen. Ale to je jen polovina příběhu.

Více z KSL Film Show: Z ‚Io Capitano‘ se vám udělá špatně

Druhá část tohoto crossover filmu se odehrává v roce 1987. Nicholas Winton (Hopkins), nyní v důchodu ze společnosti, je stále pronásledován vzpomínkami na minulé události a přeje si, aby mohl pomoci více dětem přežít noční můru. Má tuto vzácnou knihu, která obsahuje jména a tváře všech, kterým se podařilo dostat se do Anglie. Svěří ho manželce nakladatele, která trvá na tom, aby zjistila, co se stalo se všemi těmi dětmi.

Musíme mít na paměti, že Nicholas Winton je muž, který se raději drží v pozadí. Nehledá žádnou pochvalu za své úsilí. Jednoduše doufá, že historie nezapomene, co jeho tým dokázal.

Ale jakmile slovo dalo slovo a příběh se objevil na titulní stránce novin, televizní program BBC s názvem „To je život“ požádal Wintona, aby přišel na natáčení programu, jen aby seděl v publiku, zatímco se o událostech diskutovalo. To, co se stalo potom, bylo tak dojemné a emotivní, že mé oči nemohly uschnout slzami v divadle. Začínají mi slzet oči, jen si na to teď vzpomenu.

Ano, „Jeden život“ je některými popisován jako „britský Schindler“, i když neobsahuje většinu děsivých a bolestivých scén, které tento epický film představoval. Ale stále to dává divákovi všechny pocity vděčnosti, které naplňovaly duše, které prostě chtěly říct „děkuji“.

One Life má hodnocení PG kvůli tematickému materiálu, kouření a určitému jazyku. Hrají Anthony Hopkins, Lena Olin, Johnny Flynn, Helena Bonham Carter, Alex Sharp a Romola Garai. Režie James Hawes (epizody televizních seriálů „Slow Horses“ a „Penny Dreadful“) – natočeno v České republice a Anglii. Délka představení: 110 minut.

Zobrazit film KSL S Andy Farnsworthem a Stevem Sallisem Show se vysílá v pátek na KSL NewsRadio od 11:00 do 13:00. Postupujte podle programu v Facebooku, Připojte se ke klubu KSL Movie Show Club a získejte exkluzivní privilegia odesláním SMS se slovem MOVIE na číslo 57500.