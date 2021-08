Olympiáda nezačala dobře sexem, sportovci včetně cyklisty Michaela Schlegela, volejbalistů Ondage Percyho a Marga Nash Slugo a stolního tenisty Powella Širučka testovali na Covit-19, když dorazili do Japonska, pozitivní test. Nelze soutěžit.

Předseda Českého olympijského výboru Zig Kejriwal řekl, že udělají vše pro to, aby se podobná událost na nadcházejících zimních olympijských hrách v Pekingu neopakovala:

„Musíme zjistit, kde selhal počítač a jak se do letadla dostal nemocný člověk. Musíme to vědět, protože za šest měsíců budou zimní olympijské hry a za takovýchto podmínek se nám tam nic takového nestane.

Jiří Prskavec|Foto: Ondřej Deml, TK

Pan Kejriwal ocenil český tým za ocenění slavné Vary Oslavsky, která na olympijských hrách v Tokiu 1964 získala tři zlaté medaile.

Čtvrtý den olympiády získal vodák Luke Rohan první medaili České republiky v kategorii vodní slalom. Brzy poté šermíř Alexander Sfenich přidal bronz, první olympijskou medaili pro národní šermířský tým od roku 1908.

Střelec Zig Liptake získal první zlato v zemi na pasti, když se o pódium podělil se svým kolegou a přítelem Davidem Costelkem, který si domů odnesl stříbro.

Jednou z největších nadějí českého olympijského týmu byla kanoistika Zik Przkavek, který získal druhou zlatou medaili po vítězství v soutěži mužů ve slalomu na kanoích.

O několik hodin později přidal jeho přítel a týmový kolega Luke Kirpalek další ve své druhé divizi juda v těžké zlaté váze.

Luke Kirpalek|Foto: Libor Plíhal, TK

Po příletu do Českého rozhlasu Jiří Prskavec řekl, že i přes omezení Covit-19 a nepřítomnost diváků byla pro něj tokijská olympiáda splněným snem:

„Myslím si, že hra by měla být povzbudivá. Když se podíváme na články publikované v českých médiích za poslední dva roky, není nic jiného než Kovit.

„Během olympiády se to vrátilo. Věřím, že lidé jsou hrdí na to, co jsme tam dělali, a podařilo se jim splnit naše sny. Myšlenka toho je tato: komunita se nesetkala a nerozdělila.

Barbora Krezakov|Foto: Igor Gel, ČTK

Čtvrtou a poslední zlatou medaili pro český olympijský tým vybojovaly Barbora Krezakovy a Kadeshina Snyakovy ve finále čtyřhry žen, zatímco Marco Vondrosov získal stříbrnou medaili ve dvouhře žen.

Mezi další stříbrné medailisty patří kanonista Luke Rohan. Jeho kolegové Joseph Dustal a Radek Aluf získali bronz ve čtyřhře mužů na kajaku.

Závěrečné medaile přidali v sobotu čeští vrhači oštěpů Jacob Watlesh a Vadoslav Vesale.

Kromě vítězů medailí se na stupně vítězů propadlo několik českých sportovců, včetně plavkyně Barbory ​​Seemanovové a hvězdolezce Adama Ondory.