Okres Yolo vyžaduje, aby se masky nosily uvnitř bez ohledu na stav očkování

Okres Yolo začne vyžadovat, aby lidé nosili masky uvnitř bez ohledu na stav očkování, s odvoláním na rychlý nárůst případů. Nový mandát začíná 30. července. Vzhledem k tomu, že stát zrušil objednávky pobytu doma, míra případů COVID-19 v okrese Yolo se zvýšila z 1,2 na 10 případů na 100 000 obyvatel, podle úředníka veřejného zdraví v kraji. Stává se to poté, co Centra pro kontrolu a prevenci nemocí doporučila lidem nosit masky uvnitř. “S nárůstem a pokračováním sazeb případů musí každý přidat další vrstvu ochrany v podobě masky, když jsou uvnitř,” řekla Dr. Amy Sisson, referentka veřejného zdraví v okrese Yolo. Počty koronavirů v okrese Yolo směřují špatným směrem, podle Sissona z velké části díky vysoce nakažlivé variantě delta, která nyní představuje 88% případů COVID v okrese Yolo. Toto číslo je odvozeno z testů prováděných v rámci iniciativy Zdravý Davis Together, která zahrnuje testovací weby soustředěné v Davisu a dalších webech v celém kraji. „Všechny ty pozitivní vzorky mají genotyp,“ vysvětlil Sisson. „Takže pro každý pozitivní případ víme, zda jde o delta proměnnou či nikoli.“ Přenositelnost proměnné delty je překvapivá – dokonce i v oblasti veřejného zdraví. „Mysleli jsme si, že plně očkovaní lidé nebudou schopni přenášet nemoc nebo přenášet méně než neočkovaní lidé,“ řekla Sison. „Čísla skutečně naznačují zejména variantu delta, dokonce i lidé, kteří byli očkováni, mohou tuto nemoc přenést na ostatní.“ Existuje další požadavek na masku, který neuspokojuje každého. „Myslím, že je to trochu šílené,“ řekla Janet Fittsová, která je proti zavedení dalšího příkazu masky. „Mám dceru, která je velmi klaustrofobická a v okamžiku, kdy si nasadí tuto masku, začne dýchat, takže to má velmi těžké.“ Jiní vysvětlili KCRA 3, že jsou v něm už dlouho. READ NASA a SpaceX zahájí misi Crew-2 po zpoždění počasí „Nemám s tím problém, protože vím, že když nosím masku, mohl bych pomoci někomu jinému,“ řekl Glenn Jackson. „Budu nosit moji masku, dokud nebudou všichni očkováni a oni mi řeknou, abych ne.“ Nové objednávky masek zůstanou v platnosti, dokud případ případů Yolo County neklesne pod 2,0 na 100 000 obyvatel po dobu sedmi po sobě jdoucích dnů. Několik krajů po celé Kalifornii nedávno doporučilo, aby se každý oblékal uvnitř. Okres Los Angeles má také stav vnitřní masky.