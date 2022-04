Oklahoma dělá velkou cestu k vítězství softballové série nad Texasem

Když v pátek večer JJ Smith z Texasanů nastoupila na talíř ve svém prvním zápase, šance byly proti ní.

Byl prvním basemanem v Texasu, který čelil nadhazovačce Oklahomy Nicole May, která má ERA 0,92. Mayová od února nedovolila homerun.

Ale Smithová, která začala místo Katie Simmosové, se zafixovala na prkně a poslala 244stopé hřiště na nové tribuny na McCombs Stadium.

Smithová si protančila cestu po základnách, zatímco její spoluhráči spěchali domů a zachytili ji v kruhu jásotu.

„Bylo to fantastické,“ řekl trenér Texasu Mike White. „Poslední dva týdny v tréninku úderů bojovala opravdu tvrdě… JJ dokázala vstoupit a využít situace a pravděpodobně zítra znovu začít.“

Homer Smith byl prvním gólem vstřeleným proti OU v šesti zápasech a bylo to její první od té doby, co loni v dubnu skórovala proti Texas Tech.

Smithův závod však skončil jako jediný světlý bod pro Texas prohrou 9-1 s jedničkou v Oklahomě, která se zlepšila na 38-0 celkově a 8-0 v Big 12. To také rozhodlo sérii tohoto týdne.

více:Texas propásne příležitost utrhnout OU dlouhou řadu ztrát

Poté, co Sofia Simpsonová z Texasu vstoupila do okruhu ve třetí směně, první zásah z OU zasáhl jednoho z Homera a rychle dostal ostruhy zpět do vedení 2-1.

Longhorns (30-12-1, 6-2) se pokusil odpovědět. Janie Jeffersonová zasáhla dlouhou ránu, která skončila jen pár stop po jejím homerunu; Místo toho jsem se rozhodl pro dvojku. Alyssa Publka, která se pokusila obsadit třetí místo poté, co se Jefferson zranil, byla základním holubem, ale byla označena za chycení.

Sooners poté utekli ze směny o třetí, než si Jefferson mohl zajistit vlastní směnu. Navzdory recenzi hry nebyl hovor zrušen.

„Změnilo to povahu hry,“ řekl White.

Jeffersonová měla ve čtvrté směně nějaké problémy s obranou, podivné odskočení způsobilo, že druhá velká hráčka zápasila s míčem v její rukavici, což ji stálo první odchod. Později ve směně hodila míč na hlavu kapitánky 3. základny Mii Scottové. Běžec skóroval s ukradeným základem a později skóroval na 3-1.

více: Softball Texasanů se nedávno potýkal s Oklahomou

Longhorns měli v noci dva fauly a ve dvou zápasech proti Oklahomě zaznamenali šest faulů.

OU přidal další homerun o pátý a zvýšil tak na 4-1.

„Musíme uklidit pár věcí,“ řekl White. „Je to frustrující, zvláště jako trenér, když víte, že vaši hráči mohou být lepší. Ale zase nemůžete mít takovou atmosféru a takový přístup, a to je to, na co se doufáme později během roku připravíme.“

Poté, co další Simpsonova střela dopadla plachě ze zdi, byla studentka povýšena na druháčku Estelle Cheek. Změna u Čechů však nebyla řešením; OU skončilo načítáním pravidel pouze jedním výstupem. Longhorns nedokázali zastavit neustálý proud Soonerů – bylo jich šest, čímž rozšířili postup OU na 9-1.

„Jen jsme se pokusili trochu změnit dynamiku,“ řekl White o Switchi. „Fungovalo to… Získali jsme z toho dva body a pak jsme nedokázali zastavit tok.“

Texasané se potřebovali dostat na konec páté, jednoduše proto, aby se vyhnuli pravidlu milosrdného sedmitaktu, a Longhorns vypadali, že mají šanci bojovat, když nadhazovačka OU Hope Trautwein rozdrtila Jeffersona míčem a poté nabila základny, když Scott a Mackenzie Parkerovi nastoupil. Mari Iakubo se ale seřadila ve dvojhře, aby zápas ukončila.

„Musíme prostě pochopit, že když se zbavíme chyb, když hrajeme dobré zápasy, můžeme s tímto týmem vydržet,“ řekl White. „Dokonce je můžeme porazit… (Ale) když uděláte chyby, stejně jako my s jinými týmy, které proti nám chybují, máte problém.“

Série končí v sobotu v McCombs (13:00, LHN, 105,3).