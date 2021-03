Okamžik roku 2008, kdy se vítězství pro SpaceX změnilo v agónii

Toto je výňatek z 8. kapitoly knihy LIFTOFF: Elon Musk a zoufalé první dny, které uvedly SpaceX Napsal Eric Berger. Kniha bude vydána 2. března 2021. V tomto výňatku je léto 2008 a SpaceX se již pokusil vystřelit raketu Falcon 1 dvakrát, ale v obou případech selhal. Když se inženýři společnosti připravují na třetí pokus o spuštění z ostrůvku Umlik na atolu Kwajalein, dochází čas a peníze …

V době třetího letu jsou SpaceXers zvyklí na své návštěvy středního pacifického atolu Kwajalein za účelem spuštění. V průběhu tří let se naučili, jak přežít v tropickém prostředí a dokonce si užít život na ostrově. Některé z těchto lekcí však byly těžce vybojovány.

Na začátku experimentu s Kwaj zmeškal inženýr Brian Bjelde večerní loď do Kwajaleinu. Se to stalo. On a několik dalších spali pod hvězdami a měli úplně dobrou noc. Následujícího rána však Bjelde chybělo převlékání. Takže popadl dres z hromady kusů zboží Falcon 1 na Omeleku. Vysátá bílá košile se možná zvrásnila, ale alespoň byla čistá a držela slunce mimo záda. Beldi byl každý den vystaven velkému množství opalovacího krému – každý kousek kůže vystavený tropickému slunci byl zakryt. Celý ten den, když vklouzl dovnitř, si Bjelde všiml, jak se vrásky košile narovnávají pod horkem a vlhkostí ostrova.

Pozdě odpoledne se šel osprchovat. Řekl: „Sundal jsem si košili a přes košili jsem dostal nejhorší úpal v životě.“ „Perfektně jsem se spálil. Myslím, že konec mých dnů přijde kvůli rakovině kůže kvůli zkušenostem s Kwajaleinem. Sluneční světlo prošlo skrz levnou bílou košili. Jen mě nenapadlo dát si pod sebe krém na opalování. Proč bych měl? “

Teplo a vlhkost potrestalo ty v Umleku jinými způsoby. Bjeldi byl dítě v Kalifornii, kde bylo někdy horko, ale zřídka příliš vlhko. Tento druh fyzické práce předtím neudělal.

Mariňáci na moři možná znají hnilobu v rozkroku, ale Bjelde o tom nikdy předtím neslyšel. Řekl: „Netvrdím, že jsem hubený nebo hubený, a když si trochu potřu stehna a pak se potím, vede to k hněvu.“ „Ale slané a vlhké prostředí vše jen zhoršilo.“

Když se Bildie jednoho dne procházel nohama ostrova a snažil se pohybovat, zeptal se zkušenějšího Chrise Thompsona, co by měl dělat s jeho bolestivou nemocí. Potřeboval snad penicilin? Thompson, bývalý mariňák, vysvětlil trik třením deodorantu pod podpaží mezi nohama. Thompson dal další užitečný návrh: přepnout z boxerů na boxerky s krátkým.

Několik žen na ostrově čelilo jejich utrpení. V prvních letech měli Ann Chenery a Flo Lee málo soukromí a žádnou tekoucí vodu. Používání ostrovní toalety vyžadovalo nejprve naplnění kbelíku s mořskou vodou, aby bylo možné WC vyčistit. Déšť byl primitivnější. Zpočátku SpaceXers naplnili odpadkový kbelík vodou, aby si umyli ruce. Když mi na konci dlouhého dne bylo opravdu teplo a zpocený. Řekla mi, že bude nosit plavky a vylévat jí na hlavu dešťovou vodu, aby ji vypláchla.

Jak kampaň Flight One pokračovala v roce 2006, přesunul se malý tým z koše do sprchy v táboře. Shromažďovali dešťovou vodu ve velkých černých pytlích a pak je ukládali na heliport, aby se během dne zahřáli. Jedna z těchto tašek bude vytažena na stojan tak, že visí nad skládací kovovou židlí, což umožňuje teplou sprchu. Pro Chinneryho a Li poskytuje sprchový závěs míru soukromí.

Detail střely Falcon 1 před třetím letem. Hans Koenigsman

Raketa Falcon 1 se vrací z hangáru na místo startu před třetím letem.

Sokol stěhovavý přistál na ostrově Omlik. Rita Hatchmanová

Když jsme se vrátili domů z ostrova Umlik zpět na Kwaj, bylo na čase si odpočinout. Hans Koenigsman

Brian Bjelde s C-17 v provozu na čtvrtém letu. Brian Beldi

Zábava na slunci

Inženýři a technici během dne tvrdě pracovali, ale když se slunce blížilo k obzoru, pracovní posádky si často udělaly přestávku. Plavali. Jen málo lidí se dokonce v krajním případě ponořilo do mělkého jezera z horka.

Někdy se jejich snahy o veselí zhoršily. Omelek byl dost malý na to, aby se za pár minut prošel, ale během následných letových kampaní byl k dispozici starý a drsný golfový vozík, který mohli zaměstnanci použít. Popsal Zach Dunn jako „nebezpečný výkal“, visel na pístním drátu a žvýkačce. V určitém okamžiku mezi druhým a třetím letem se brzdy ve voze zhoršily, ale když se odpalovací tým vrátil z Los Angeles, nikdo si to neuvědomil.

Na konci jednoho pracovního dne, když se některý z jeho přátel zmocní člunu zpět do Quagu, se Dunn rozhodne řídit je ve velkém stylu. Naskočte na vozík, přes noc zaparkujte auto poblíž přívěsů a sešlápněte pedál na kov. Dunn si myslel, že by bylo zábavné dostat se přes jeho zesnulé přátele, kňučet a mávat. Když se přiblížil k molu, dosáhl dobré rychlosti a v rámci přípravy na pozdrav lodi se Dan rozhodl, že to raději zpomalí. Ve chvíli grotesky přímo z karikatury, když Dunn sešlápnul brzdový pedál, bez odporu sestoupil na zem. Podařilo se mu upoutat pozornost svých společníků, ale ze špatných důvodů, když začal řvát a klouzat k malé skalní římse. Odtamtud Dunn čelil jasnému výstřelu do jezera a pravděpodobně by otočil cíl přes konec, když šel. Rozhodněte se za zlomek sekundy a místo toho se otočte k palmě.

„Místo toho, aby mě viděli mávat a křičet a být hráčem goofballu, viděli mě jít v plné rychlosti bez jakéhokoli vysvětlení,“ řekl Dunn o skupině na palubě. „Pak narazil plnou rychlostí do palmy.“

Srážka odhodila Dunna přes kolo vozíku, ale od té nehody odešla. Zaměstnanci lodi se hlučně zasmáli.

Někteří z vesmírných Xerů, kteří zůstali přes noc, lovili korálové útesy kolem Omliku, i když vypustili vše, co bylo chyceno. Malé organismy, které rostou na tropických korálových útesech, produkují ciguatoxin, který se hromadí v malých rybách a ve větších koncentracích u větších ryb v horní části potravinového řetězce. Obyvatelé Marshallových ostrovů si vytvořili imunitu vůči toxinu, ale u cizinců způsobuje těžkou otravu jídlem. Vesmírní experti tu a tam slyšeli zprávu o Kwagově smrti po konzumaci útesové ryby.

Také na zemi byly přirozené hrozby. V Umleku žije kokosový krab, který může být až tři stopy dlouhý a je největším členovcem na světě. Někdy je lze vidět běžet přes strom a pomocí mocných kleští házet kokosové ořechy na zem. Potom, zpátky na zem, krab praskne kokosem. „Pro nás rozhodně neexistoval žádný spánek na holé pláži,“ řekl stavební inženýr Geoff Richie.

V době třetí plavby technici a technici společnosti Omlik pokračovali ve zlepšování svého prostředí, zejména když poskytovali lepší jídlo těm, kteří spí na ostrově. V kuchyni s dvojitou velikostí se střídají, aby vařili jídlo nad jízdným v armádní jídelně v Coage. Ráno jim podávali parní talíře míchaných vajec. Večer to zamíchali. Bulent Altan a nový odpalovací technik, Ricky Lim, hodně vařili, protože si to užili. Může to být grilovaný steak jednu noc nebo krevety v paprikové omáčce další. Altanovou specialitou byl turecký guláš, který ho rád pečil, míchal těstoviny s česnekem a jogurtem a namáčel je máslem a rajčatovou omáčkou. Fanoušci prokázali na Omelekovi svůj obdiv. Byly zde i další vymoženosti. Chladící mořský vůz obsahoval nekonečnou zásobu nápojů, včetně piva večer.

„Ve srovnání s první cestou bylo všechno velkým luxusem, takže jsme to v Umliči milovali,“ řekl Altan. “Po opravdu bláznivých dnech se všichni shromáždili u večeře a opravdu si užívali jen posezení a relaxaci. Vždy jsme sledovali stejné filmy znovu a znovu, jako Vojáci hvězdné lodi. Nejdůležitější je, že kamarádství bylo úžasné. “

Noční pracovníci také postavili dřevěnou palubu připojenou k přívěsu. Odtud mohou vyčistit některé z nejtemnějších podnebí na Zemi. Mraky jim často zakrývaly výhled. Ale když bylo jasné, bylo jich milion jasných hvězd. Někdy byly také umělé hvězdy. Vypadali jako meteor, ale nezmizeli. Místo toho byly jasnější – protože to byly ICBM vypuštěné z pevniny Spojených států směrem k atolu Kwajalein.

Byl to obrovský paradox: průlet poháněl SpaceX z Vandenbergu do Kwajaleinu a kdysi tam měl personál nádherný výhled na rakety vystřelené z Vandenbergu. Po větší část půl století sloužil malý atol jako výchozí bod pro rozvoj ICBM a později jako „strategická obranná iniciativa“ prezidenta Ronalda Reagana. Zařízení armády v Kwajaleinu stále slouží řadě účelů, ale nejtrvalejším z nich je působit jako obří terčové pole.

Když chce letectvo otestovat přesnost střely Minuteman III, vystřelí třístupňovou raketu na tuhé palivo z Vandenbergu směrem na Kwaj. Díky pokročilým radarům, kamerám a dalšímu sledovacímu zařízení testovací místo Reagan v Quagu zachycuje přesné radarové a optické údaje o střele, která proniká do atmosféry rychlostí až čtyři míle za sekundu. Rakety se často zaměřovaly na ostrov Ilgenyi na západní straně atolu. To znamená, že prošli téměř přímo přes Umlik, na východním okraji ostrovního řetězce. Odtamtud byli Space Xers, kteří přenocovali na Umlic, ohromeni vstupem těchto raket. Blízko Kwajaleinu bude vypuštěna třetí etapa rakety, přičemž zůstane pouze raketový autobus nesoucí simulovanou hlavici.

U některých starších lidí v Quagu oživila vyhlídka na příchod balistických raket vzdálené vzpomínky na studenou válku. Vidět, jak ty rakety vcházejí, bylo krásné, ale také trochu děsivé, protože jsme věděli, že kdyby byla na palubě skutečná hlavice, pak by hrozila smrt. „Simulované bomby se oddělí jako malé světlušky,“ řekla Chenery. „Bylo to divné vidět to. Připomínalo mi to růst a strach z jaderného zničení.“

Další výhodou nocování v přívěsu s dvojitým pohledem je přeskočení ranní dopravní špičky a další pár mrknutí. Velká loď, která přepravovala zaměstnance Boeingu z Kwaj na ostrov Meck, a poté přepravovala pracovníky SpaceX na Omeleku, byla spolehlivá. Začalo to ale brzy a marinu opustili v 6:05. To znamenalo, že tým Buzzy musel vstávat brzy, pokud chtěli sníst snídani, než projeli Kwajem k molu.

„Nikdy mi tato loď nechyběla,“ řekla Boza. „Ale někdy byli jeho týmoví kolegové. Armáda je velmi opatrná a neotočí se. Až na jednou se vrátili do přístavu pro Elona.“