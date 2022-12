Ohnisko spalniček v centrálním Ohiu se rozrostlo na více než 50 dětí, způsobeno „nedostatkem očkování“

CNN

Ohnisko spalniček roste ve středním Ohiu a infikuje více než 50 dětí, z nichž mnohé vyžadují hospitalizaci. Údaje v úterý aktualizoval Columbus Public Health.

Žádné z dětí nebylo proti spalničkám plně očkováno.

Od vypuknutí epidemie v listopadu bylo v okresech Columbus, Franklin, Ross a Richland identifikováno nejméně 58 případů spalniček a 22 bylo hospitalizováno. Columbus veřejné zdraví.

Z těchto případů bylo 55 dětí, které nebyly očkovány. Další tři byli očkováni jen částečně, to znamená, že dostali jednorázovou dávku MMR resp Vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám Když jsou potřeba dva, aby byla osoba považována za plně imunizovanou.

Odborníci doporučují, aby děti dostaly dvě dávky vakcíny: první mezi 12. měsícem a 15. měsícem a druhou mezi 4. a 6. rokem. Jediná dávka je 93% účinná v prevenci spalniček, pokud se s virem dostanete do kontaktu. Dvě dávky mají 97% účinnost.

Na celostátní úrovni bylo více než 90 % dětí ve Spojených státech očkováno proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám ve věku dvou let. Americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

„Spalničky mohou být velmi nebezpečné, zvláště pro děti mladší pěti let,“ napsala v pondělí Kelly Newmanová, mluvčí veřejného zdraví Columbusu.

Všechny případy Columbus se týkaly dětí: 12 u dětí do 1 roku, 28 u batolat ve věku 1 až 2 let, 13 u dětí ve věku 3 až 5 let a pět u dětí ve věku 6 až 17 let.

To odpovídá asi 71 % případů hlášených u dětí ve věku od 1 do 5 let.

Zatímco specifika každého hospitalizovaného případu spalniček se mohou lišit, „mnoho dětí je hospitalizováno kvůli dehydrataci,“ napsal Newman. Další závažné komplikace mohou také zahrnovat zápal plic a neurologické stavy, jako je encefalitida. Neexistuje způsob, jak zjistit, které děti onemocní natolik, že budou muset být hospitalizovány. Nejbezpečnějším způsobem, jak chránit děti před spalničkami, je zajistit, aby byly očkovány vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.“

Některé z dětí navštívily obchod s potravinami, kostely a obchodní domy v nákupním centru, když byly nakažené, podle Columbus Journal of Public Health. Seznam míst expozice.

Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění, které se může šířit vzduchem, když infikovaná osoba kašle nebo kýchá nebo pokud někdo přijde do přímého kontaktu s nebo sdílí bakterie dotykem kontaminovaných předmětů nebo povrchů.

„Spalničky mohou být vážným onemocněním a mohou obecně vést ke komplikacím, které vyžadují hospitalizaci, zejména u malých dětí,“ napsal v úterý v e-mailu doktor Matthew Washam, lékařský ředitel epidemiologie a kontroly infekcí v Nationwide Children’s v Columbusu.

V ohnisku Ohio byly děti hospitalizovány v Nationwide Children’s Hospital.

Většina dětí se obvykle dokáže zotavit doma s podpůrnou péčí a může dostat antibiotika na méně závažné komplikace, jako jsou ušní infekce. U některých dětí se vyvinou závažnější komplikace, jako je dehydratace vyžadující nitrožilní tekutiny, zápal plic a/nebo záď vyžadující podporu dýchání, nebo vzácně závažnější komplikace, jako je encefalitida,“ napsal Washam.

„Základem léčby všech dětí se spalničkami je podpůrná péče,“ dodal. V nemocnici to může zahrnovat nitrožilní tekutiny, antibiotika pro sekundární bakteriální infekce a podporu dýchání mezi další podpůrná opatření. Některé děti se spalničkami mohou být také léčeny vitaminem A vzhledem k souvislosti s Nízké hladiny vitaminu A se závažnějším onemocněním spalniček. “

Propuknutí spalniček je „velmi znepokojivé“, řekla doktorka Nora Colburnová, lékařka na infekční onemocnění pro dospělé z Wexnerova lékařského centra The Ohio State University v Columbusu, a se svými kolegy epidemii bedlivě sleduje.

„To, co je ve skutečnosti příčinou toho, je bohužel nedostatek očkování, což je velmi smutné,“ řekl Colburn, který také slouží jako lékařský ředitel klinické epidemiologie v nemocnici Richard M. Ross Heart v OSU Wexner Medical Center.

„Co se týče spalniček, jsou to naše nejinfekčnější onemocnění,“ řekla. „Takže je to velmi znepokojující jako lékařka infekčních chorob, matka malého dítěte a jako členka společnosti.“

Během prvních dnů pandemie Covid-19, kdy většina lidí zůstala doma a některá zdravotnická zařízení byla zavřená, mnoho dětí vynechalo rutinní očkování, včetně vakcíny MMR – a nemuselo dostat všechna doporučená očkování. To platí po celém světě i ve Spojených státech.

„Nyní je znepokojení, že jsme byli svědky tohoto celosvětového poklesu proočkovanosti v důsledku pandemie, možná to ve skutečnosti není kvůli váhání nebo odmítnutí vakcíny, ale bylo mnoho dětí, které během pandemie zmeškaly zkoušky. , a my se do toho opravdu pouštíme,“ řekl Dr. Sean O’Leary, předseda výboru Akademie pro infekční nemoci. Americký pediatr a profesor dětských infekčních nemocí na Lékařské fakultě University of Colorado a dětské nemocnici Colorado:

„Spalničky jsou tak nakažlivé onemocnění, že když vidíte tyto poklesy, opravdu se obáváme možnosti propuknutí velkého rozsahu,“ řekl. „Opravdu musíte udržovat vysokou proočkovanost, abyste zabránili šíření spalniček.“

Asi 90 % neočkovaných lidí vystavených spalničkám se podle Columbus Public Health nakazí a 1 z 5 lidí nakažených spalničkami ve Spojených státech bude hospitalizováno.

Zatímco ohnisko spalniček se šíří přes centrální Ohio, Spojené státy se potýkají s vlnou respiračních onemocnění, jako je chřipka a RSV nebo respirační syncyciální virus, a pokračující pandemií Covid-19.

Dětské nemocnice po celé zemi zažívají tento nárůst respiračních infekcí a připravují se na možnost dalších případů během prázdnin.

„Nedovedu si ani představit, že by vaše nemocnice už byla plná a najednou se musíte vypořádat se spalničkami, protože spalničky jsou také velkým problémem kontroly infekcí. Potřebujete místnosti s podtlakem a všichni musí nosit masky N95, které jsou neuvěřitelně nakažlivé.“ V nemocnici,“ řekl O’Leary.

„Hodně rizik hrozí zejména pro imunokompromitované pacienty, kteří jsou i v dětských léčebnách,“ řekl. „Je to skutečný problém.“

Celostátní dětská nemocnice potvrdila CNN v úterý v e-mailu, že zaznamenala nárůst dalších respiračních onemocnění, jako je chřipka a RSV, ale stále je schopna pokračovat v péči o pacienty.

„Současný nárůst respiračních onemocnění, jako je chřipka a RSV, je vidět lokálně. I když jsme svědky některých návštěv a přijetí souvisejících se spalničkami, objemy jsou relativně nízké ve srovnání s chřipkou a RSV. Spalničky vyvíjejí větší tlak na zdroje související s veřejným zdravím úsilí, včetně sledování kontaktů, zadržování, vzdělávání a imunizace.

U každého z těchto respiračních onemocnění může být někdy obtížné určit, jakou infekci člověk má, protože příznaky – jako je horečka, kašel a rýma – mohou být podobné.

„Chcete-li mít RSV, chřipku, Covid ve stejnou dobu jako prázdniny, a pak k tomu teď máme spalničky, které mohou mít překrývající se příznaky horečky, kašle a únavy, může být opravdu těžké určit, jaký druh „Příčinou je infekce,“ řekl Colburn a dodal. Pro každého, kdo má příznaky, je důležité zůstat doma a nechat se vyšetřit.

Příznaky spalniček mohou zahrnovat horečku, kašel, rýmu, slzení očí a vyrážku červených skvrn. Ve vzácných případech může vést k zápalu plic, encefalitidě nebo smrti.

„Nošení roušky, zvláště v přeplněných oblastech, je opravdu důležité, zvláště pro naše imunokompromitované pacienty. Opravdu se obávám infekce spalničkami u dospělých pacientů, kteří nemohou dostat vakcínu MMR.“ Nemůžeme ji dát pacientům, kteří trpíte těžkou imunodeficiencí nebo těhotnými ženami. Takže je opravdu důležité, aby byli všichni ostatní očkováni, aby se uspokojili tyto velmi zranitelné lidi a snížilo se šíření spalniček v naší komunitě.“