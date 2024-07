Ohnisko Listerie spojené s drůbežím masem: Zde jsou postižené státy

Nicméně Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí ve své vlastní vyšetřovací zprávě uvedlo: „Skutečný počet pacientů v této epidemii je pravděpodobně vyšší než počet hlášených… Je to proto, že někteří lidé se zotavují bez lékařské péče a nejsou testováni. .“ Listeria „.“

Nejméně dva lidé zemřeli ve Spojených státech v souvislosti s propuknutím bakterie Listeria spojené s krájeným masem v lahůdkách, Podle Do center pro kontrolu a prevenci nemocí. K pátku bylo od konce května zaznamenáno 28 případů ve 12 státech.

Zde je to, co potřebujete vědět o bakteriích a jejich nejnovějším výskytu.

Centrum pro kontrolu nemocí je Vědomý Z 28 lidí infikovaných kmenem Listeria v ohnisku, z dvanácti států: New York (7 případů); Maryland (6); Virginie (2); New Jersey (2); Massachusetts (2); Gruzie (2); Missouri (2); Illinois (1); Pennsylvania (1); Severní Karolína (1); Wisconsin (1); Minnesota (1). Jejich průměrný věk byl 75 let.