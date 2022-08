Oficiální plakát ‚V/H/S/99‘ Creepy Duck Design jde přímo do pekla!

husí kůže Blíží se spuštění páté verze programu V/H/S. Franšízový byznys s nechutnou krvavou produkcí V/H/S/99 Přichází výhradně na Shudder 20. října 2022.

v V/H/S/99Návaznost na loňský veleúspěšný ročník V/H/S/94 – #HailRaatma – Domácí video žíznivého teenagera vede k řadě děsivých objevů.

V/H/S/99 Vraťte se do posledních dnů VHS analogu punk rocku, když udělal obrovský skok vpřed do pekelného nového tisíciletí.

Zatímco budete čekat, podívejte se na oficiální plakát V/H/S/99 Níže, která vás zavede přímo do hlubin pekla. Vytvořil mastermind plakát strašidelný kachní design!

Můžete stisknout „Play“ V/H/S/99Shudder Original Edition, 20. října 2022, v Severní Americe, Spojeném království, Irsku, Austrálii a na Novém Zélandu.

Mezi producenty patří Josh Goldblum Pro Cinepokalypsu, Brad Misca k krvavému znechucení, David Bruckner (V/H/S, The Night House, Hellraiser), masová filmová tvorba rozhlasové ticho (Chad Villa, Matt Bettenelli Olbin a Tyler Gillette; Připraven nebo ne, křič), A James Harris.

V/H/S/99 Jedná se o výkonnou produkci Michael Schreiber & Adam Borstein pro Studio71.

Pokud jde o filmaře, vůbec poprvé se do franšízy nevracejí žádné známé tváře…

Krvavý hnus hromadí obrovský fanoušek Johannes Roberts. Při útoku na scénu s Skladování 24Oznámil se hitem léta 47 metrů dolů Než přivedete maskované vrahy zpět k životu Cizinci: kořist v noci. Nedávno režíroval filmovou adaptaci hry Resident Evil: Vítejte v Raccoon City. Slíbíš Robertsovi, až uvidíš jeho kousek.

Většina hororových fanoušků ještě nezná jejich jména vůle Když Shudder vydá jejich děsivou komedii mrtvý proud Tento podzim. Vanessa a Joseph Winter Přijďte přímo z SXSW hit do V/H/S. rodina a představuje jeden z nejšílenějších segmentů, jaké byly kdy natočeny.

Maggie Levinová Je to filmař s rock’n’rollovými kořeny. Po jejím režijním debutu jsme se stali fanoušky Valentýn Pro hororovou antologickou sérii „Into the Dark“ od Hulu a Bloomhouse. Pracovala také jako druhá manažerka jednotky na skvělém hitu Scotta Derricksona černý telefon. Maggiein klip přináší veškeré punkrockové chaos, který byste očekávali V/H/S..

dívčí tragédie Je oblíbeným fanouškem tady v Bloody Disgusting a my jsme toužili po nějaké cestě ven Tyler McIntyre Připojit se V/H/S. rodina. To, co zachytil na pásku, vás přiměje se divit rčení: „Nechte děti stát se dětmi.“

V neposlední řadě se z hudebníka stal režisér létající lotoskterý řídil vzrušující festivalovou noční můru kusu Připravuje se horor a sci-fi popel. Přináší všechny divné věci, které jsem si přál V/H/S/99. Dávat pozor, co si přeješ.