Odraz začíná na základně G Satyana a získává český titul

Gnanasekaran Sathyan jednou vzpomínal před několika týdny, když seděl se svým trenérem Subramaniam Ramanem a sledoval reprízu své soutěže na olympiádě. Sledoval video vedoucí k vedení 3: 1, než kola spadla, a porážka 4: 3 nad hongkongskou světovou jedničkou 90 Xiu Hong Lam. Trochu se pousmál, když řekl, že video ze své úvodní prohry v kole viděl „třikrát nebo čtyřikrát“.

„Měl jsem ten zápas důkladnou analýzu. Co se povedlo, co se pokazilo, v jakých chvílích jsem začal bezpečně hrát,“ říká. „Na ty zápasy se musíte dívat bez emocí.

„Trvalo to několik dní, než jsem se z toho dostal. Nikdy jsem neměl špatný pocit z neúspěchu z vítězné pozice. Měl jsem nejhorší prohry v životě, a to je jedna věc. Ale nikdy jsem nedostal špatný běh.“

Když jsme cestovali do Olomouce ve východní provincii České republiky, v těchto těžkých chvílích jsme zaznamenali velkolepou a překvapivou porážku s rovnou tváří. Olympiáda skončila, ale mezinárodní turné pokračuje. Satyan se objevil ve středu pozdě a také se přesunul z toho tokijského žalu.

Opět s bankou

Jsem velmi šťastný, že jsem získal titul dvouhry mužů na mezinárodním turnaji IDDF Czech International Open 2021, kde Olomouce dominuje bez ztráty setu. Stálo za to počkat, abych po 4 letech mezery zvýšil svůj 3. mezinárodní titul ITTF😁❤️💪 pic.twitter.com/aIAWCwzVlb – Sathiyan Gnanasekaran (athisathiyantt) 25. srpna 2021

Světová jednička 39 a jednička na ITDF Czech International Open vedla k jeho nedávné porážce k vítězství ve třetím kole jeho kariéry. Také ho to na jedné akci tolik ovládlo, protože vyhrál bez ztráty setu.

Ačkoli soutěž byla jednoznačným krokem od vysokých oktanů olympijských her, byl jedním z pouhých dvou až stovek sportovců, kteří soutěžili, vítězství a uklidňující vítězství pro někoho zničeného olympijským zklamáním.

Světová jednička 723 vyhrála v prvním kole vítězství 11-9, 11-6, 11-6, 14-12 nad 723 českým hráčem Tomášem Goldasem ve finále proti čtvrtému nasazenému Ukrajinci Jevgenovi Prishebovi. Měl pro něj lekce z Tokia.

„Nepřítel se vždy vrátí, takže musíte neustále měnit strategii. To jsem v Tokiu nedělal,“ vysvětluje.

„Měl jsem svůj plán B a plán C, ale ten se nezměnil. Někdy člověk moc nepřemýšlí, když začne přemýšlet o vítězství. (Lam) změnil strategii, ale já ne.

Sathyan čelil něčemu podobnému poté, co ve finále proti Brežněvovi vedl 3: 0. Ukrajinec začal více sloužit vzadu za pravdou a agresivními výstřely mířil na oblast.

To mu pomohlo dostat se do vedení 5: 0 proti Indii ve čtvrtém zápase. Tehdy začaly lekce z Tokia.

„Věděl jsem, co dělá. Do popředí se dostával dopředu, protože si uvědomil, že příjem mé bekhendové služby byl velmi zásadní,“ říká.

„Neochota zkoušet v těchto zásadních okamžicích velké rány mě vtáhla do Tokia. Ale teď začínám svůj příjem zasáhnout velmi vážně. I během rally jsem začal chodit do rohů, abych ho hodil. Byl jsem, a pak jsem přinesl to Deuceovi. Moje rozhodování se zlepšilo a šel jsem na výstřely. “

Jeho první olympijské vystoupení bylo poprvé, kdy hrál v kvalifikaci, protože mu byla nabídnuta šance na akci v březnu. Už téměř pět měsíců má menší konkurenci a v Tokiu to pro něj považuje za překážku. Právě to zklamání pro něj udělalo olomoucký titul ještě důležitější.

“Je to zvláštní téma, které přichází ve správný čas,” říká.

Smíšená hra, rychlé rozhodování a intuitivní myšlení s jeho kombinací mu přišlo přirozené. Právě to mu pomohlo obsadit 24. místo na světě – čehož dosáhl Ind. To mu pomohlo porazit světovou jedničku Tomokasu Harimota. Pomohlo mu to také donutit ho k velkému vítězství, když hrál Asijský pohár 2019 (po měření hry olympijského vítěze Tokio Satyana během tréninku před akcí).

Tento název mu ukazuje, jak se těmito způsoby vrací.

„Jsem zpět ke starému systému pravdy,“ řekl s dalším smíchem, „to mi slibovalo.“