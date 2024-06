Odpovědi New York Times Crossword 27. června 2024

Od této myšlenky jsem byl osvobozen, když jsem se dostal ke skutečnému detektoru, na 26A, který čte [Pepperoni, mushroom or green pepper … or what each cluster of black squares represents in this puzzle]. Odpověď je PIZZA TOPPING, ale narazil jsem na problém: odpověď, stejně jako mnoho položek v této hádance, nezapadala na místo.

Všichni víme, co to znamená. To znamená, že jsem strávil příliš mnoho času řešením hádanky a nevyplňováním odpovědí, což je vodítko, které používám, abych si uvědomil, že mřížka je plná rébusových čtverců. Tyto čtverce umístěné po obvodu mřížky jsou pro lepší viditelnost zastíněné.

Dostali jsme velkou pizzu s lahodnými polevami, ale to nevysvětluje, proč jsou po obvodu mřížky rebusové vložky. To je naznačeno na druhém detektoru, na 41A, který čte [Feature of a deluxe pie … and of this puzzle?]Luxusní funkcí je plněná kůrka, která je označena několika písmeny vyplňujícími stínované čtverečky.

Doufám, že dokončíte pizzu – promiňte, myslím tu hádanku – protože když jsem zadal poslední zprávu, mřížka ožila způsobem, že jsem měl hlad po dalším.