Odhalena čtečka otisků prstů pod displejem pro Pixel 6

Pixel 6 Pro bude pravděpodobně mít pod obrazovkou snímač otisků prstů.

Už víme, že Pixel 6 a Pixel 6 Pro jsou na cestě. Víme o zrekonstruovaný Tensorový procesor, který je schopen v reálném čase překládat jiný jazyk a rychle upravovat obrázky ve vysokém rozlišení. Google také potvrzeno Pod obrazovku přidá snímač otisků prstů, podobný tomu, který se nedávno objevil v Samsung Galaxy Z Fold 3. A teď víme, jak by snímač otisků prstů vypadal – něco takového.

Hiroshi Lockheimer, senior viceprezident systému Android, zajistil, aby a tweet Vypadá to, že to bylo odesláno omylem Snímek obrazovky s umístěním snímače otisků prstů v přední části Pixel. Není jasné, který Pixel Model, ze kterého snímek obrazovky ve skutečnosti pochází, ale bližší pohled říká 1440 x Rozlišení obrazovky je 3200, což vypadá stejně Připravovaný Pixel 6 Pro.

Pokud jde o snímač otisků prstů pod displejem, zdá se, že je umístěn těsně pod středovou linkou, takže je přístupný jak pro pravý, tak pro levý palec. Řekl jeden z průvodců Zdá se, že je ve stejné oblasti, kde byl umístěn Galaxy S21 Ultra.

Lockheimer původně zveřejnil fotografii jako poctu novému materiální ty přicházejí styly Android 12. Další verze systému Android extrahuje paletu barev z vaší tapety a automaticky ji použije na typografii a další systémové prvky pro dynamický vzhled. Android 12 je aktuálně ve veřejné beta verzi. Nedávno dosáhl stability platformy, takže rozhraní API a chování systému jsou dokončeny – a je dostatečně stabilní, aby fungovalo na nevydaném zařízení, jako je Pixel 6 Pro.

Očekává se, že telefony Pixel 6 a Pixel 6 Pro budou oficiálně oznámeny v následujících měsících. Už jsme Víte, jak by to vypadalo. Google se tentokrát rozhodl pro tříbarevnou estetiku z palety barev viděli jsme v Posledních několik generací pixelů . Víme také, že bude existovat „kamerový pás“ s velkým počtem objektivů, včetně širokého a ultraširokého fotoaparátu. oni byli podporovat Z toho, co jsme zatím viděli, úniky Pixelů a zvěsti určitě přispějí k humbuku.