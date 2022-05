Očekávaný Benito Carboni se vrací do Sheffield Wednesday, kde se utká s albovými legendami České republiky

Šampion uctívání Benito Carboni je ve frontě, aby si tento víkend znovu oblékl dres Sheffield Wednesday. Charismatický italský hráč, který po odchodu z Interu Milán prožil tři úspěšné roky v Hillsborough v 90. letech minulého století, skóroval, aby si zítra zahrál v zápase Legends of Owls proti Legends of the Czech Republic.

Carbone, který se zúčastnil středečního posledního domácího zápasu základní části ligy proti Portsmouthu, bude patřit k řadě známých jmen, která se na S6 představí. Des Walker, Lee Boleyn, Glenn Lovins a Ross Wallace jsou na charitativním zápase vzhůru nohama. Reprezentací České republiky byli jmenováni Jan Koller, Thomas Ojvalusi, Karel Rada, David Lavata, Roman Bednář, Marek Heinz, Zdeněk Zlámal, Lukáš Zielinka, Marek Pink a Ondřej Pavelík.

Přátelský zápas, který pořádá Sheffield Wednesday Community Program s pomocí bývalého obránce Olese a českého reprezentanta Daniela Bodela, začíná ve 13:30. Na akci se vyberou peníze dvěma charitativním organizacím: Weston Park Cancer Charity v Sheffieldu a Real Top Praha, charitativní organizaci sídlící v Pudilově domě. Česká charita podporuje dvouletého Simona, který bojuje se syndromem Lech-Nyhan, ledvinovým a neurologickým onemocněním, které ovlivňuje psychomotorický vývoj, způsobuje selhání orgánů a sebepoškozování. Dary Simonovi pomohou získat léčbu, kterou potřebuje, aby zabránil rozvoji příznaků nemoci.

Vstupenky stojí 6 £ pro dospělé a 3 £ za výhody. Příznivci si mohou zakoupit vstupenky tady nebo platit za den. Brány/stánky se otevírají ve 12 hodin.

Dnes večer se bude konat ‚Večer s legendami‘ v Ballroom v roce 1867. Všechny vstupenky na koncert Rob Staton BBC Radio Sheffield jsou vyprodány. Bodell řekl: „Rád bych poděkoval Sheffield Wednesday a komunitnímu programu za pořádání těchto akcí. Doufáme, že přijde mnohem více lidí a podpoří legendy a pomohou získat spoustu peněz pro charitativní organizace v obou zemích.“

Darren Hayes, vedoucí fundraisingu Weston Park, dodal: „Jsme poctěni, že zápas fotbalových legend získává finanční prostředky pro každého druhého člověka, kterému bude diagnostikována rakovina.

„Vybrané peníze zajistí, že jsme tu na každém kroku pro lidi, kteří čelí rakovině, tím, že umožní životně důležitý výzkum, poskytneme podporu a propagujeme léčbu.“

Středeční sestava:

David Lucas, Lee Boleyn, Glenn Lovins, Miguel Lyra, Graham Coughlan, Ross Wallace, Jay Branston, Lewis Buxton, Raza Johnson, Benito Carboni, Des Walker, JB McGovern, Paul Bashley, Dalton Smith.

Sestava ČR:

Jan Koller, Thomas Ojfalusi, Karel Rada, David Lavata, Roman Bednář, Marek Heinz, Zdeněk Zamálek, Lukáš Zelenka, Marek Pink a Ondřej Pavlík.