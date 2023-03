Oceány možná zahřály Venuši předtím, než se stala planetou z pekla: ScienceAlert

Venuše může být jedním z nejjasnějších a nejkrásnějších objektů na naší noční obloze, ale nenechte se zmást.

Naše sousední planeta je nehostinná pro život, jak ho známe – toxický, spalující svět, do kterého by lidé nikdy nemohli chodit.

Navzdory rozdílům v obyvatelnosti sdílí Venuše některé pozoruhodné podobnosti se Zemí. Obě planety mají stejnou velikost, hmotnost a hustotu a mají velmi podobné složení. To vyvolává otázku: mohla by být Venuše někdy obyvatelná?

Nová studie zjistila, že pokud Venuše měla obyvatelné podmínky a přítomnost kapalné vody na jejím povrchu, bylo to dávno a trvalo to jen krátkou dobu, než se planeta proměnila ve vyprahlý, suchý svět, jakým je dnes.

Planetologové Alexandra Warren a Edwin Kite z University of Chicago modelovali historii atmosféry Venuše, aby určili rychlost a mechanismy ztráty kyslíku – což zase odhalilo, že pokud planeta měla kapalnou vodu (což někteří vědci předpokládají), bylo to více než před 3 miliardami let.

Tak teď vypadá Venuše. Je velmi suchá a má velmi nízký obsah kyslíku. Jeho atmosféra je tvořena z 96 procent oxidem uhličitým, 3 procenty dusíku a stopovým množstvím dalších plynů, jako je oxid siřičitý.

Jeho atmosféra je velmi hustá, s tlakem více než 90krát vyšším než zemská atmosféra Silný vítr A prší Kyselina sírová.

A protože je jeho atmosféra tak hustá, teplo nemůže unikat. Venuše má v průměru nejvyšší povrchovou teplotu ze všech planet ve sluneční soustavě 464 stupňů Celsia (867 stupňů Fahrenheita).

Dříve v historii sluneční soustavy, kdy bylo Slunce méně silné, mohla být Venuše mnohem mírnější, s jezery a oceány kapalné vody.

Planetární vědci chtějí vědět, jak a proč Venuše získala svůj současný stav; Protože Venuše je tolik podobná Zemi – některé klimatické modely naznačují, že Venuše mohla mít nedávno vodu Před méně než miliardou let – Práce na jeho historii nám může pomoci zjistit, jak je pravděpodobné, že naše domovská planeta půjde stejnou cestou.

Nedostatek kyslíku v atmosféře Venuše je trochu záhadný. Pokud by planeta měla tekutý oceán, tato voda by se vypařila do atmosféry, když se Venuše zahřívala, a rozložila by se na vodík a kyslík prostřednictvím fotodisociaceChemická reakce způsobená slunečním zářením.

Vodík by unikl do vesmíru, ale kyslík měl zůstat.

Warren a Kate chtěli vědět, kam se může kyslík dostat, a tak postavili model založený na obyvatelné Venuši. Na Venuši umístili vodní oceány, přidali mechanismy, které mohly přispět ke ztrátě kyslíku, a upravili parametry, jako je množství vody a časový rámec, ve kterém by byla přítomna.

Nechali model běžet 94 080krát, což považovali za úspěšný, pokud hladiny kyslíku, vody a oxidu uhelnatého byly na konci závodu v horních mezích těchto plynů v dnešní atmosféře Venuše.

Nakonec bylo úspěšné jen malé procento modelových běhů a ukázalo se to na zajímavé trendy.

Jednou z možností je, že se Venušin kyslík navázal na uhlík emitovaný sopkami a vytvořil oxid uhličitý, ale to se zdá velmi nepravděpodobné.

Místo toho se zdá, že kyslík pravděpodobně postihne jeden ze dvou osudů: únik do vesmíru nebo uzavření do oxidovatelného magmatu, jako je čedič, na povrchu planety. Oceány nesměly vyschnout za více než 3 miliardy let.

Ale rozsah minulé vulkanické aktivity Venuše může být omezen množstvím radioaktivního argonu, který je stále přítomen v atmosféře planety. Na základě zjištění, jak aktivní byla vulkanická aktivita Venuše v minulosti, byli vědci schopni odhadnout, kolik vody může mít planeta.

Odpověď není dostatečná. Oceány Venuše nemohou být hluboké více než 300 metrů (984 stop). To je méně než 10 % průměru planety 3688 metrů hloubka oceánu.

Zjištění tedy uvádí v soulad nedostatek kyslíku v současné atmosféře Venuše s brzkými obyvatelnými podmínkami, ale podle vědců je mezera malá.

Tato mezera se zužuje, když vezmeme v úvahu argonový registr. Méně než 0,4 procenta pokusů bylo úspěšných, vezmeme-li v úvahu celý rozsah současné atmosféry Venuše.

Budoucí mise by se mohly pokusit změřit složení povrchu Venuše, aby pomohly určit, zda planeta skutečně spadla do této velmi úzké mezery.

Výzkum publikovaný v Proceedings of the National Academy of Sciences.