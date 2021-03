Obrovské fragmenty mimozemského světa mohou být pohřbeny hluboko v samotné Zemi

Patří mezi největší a nejpodivnější stavby na Zemi: obrovské, tajemné masy hustých hornin číhajících hluboko ve spodních částech pláště naší planety.

Existují dva typy těchto gigantických hmot – nazývají se Velká přerušení s nízkou řeznou rychlostí (LLSVPs) – Jeden je pohřben pod Afrikou, druhý pod Tichým oceánem.

Tyto anomálie jsou tak obrovské, že zase generují jejich vlastní poruchy, jako je velký fenomén, který se v současné době vyvíjí uvnitř a oslabuje magnetické pole Země, známý jako jihoatlantická anomálie.

Pokud jde o to, jak a proč se takové LLSVP objevily v plášti, vědci mají spoustu nápadů, ale málo konkrétních důkazů.

Je však známo, že tyto obří skvrny existují už velmi dlouho a mnozí věří, že jsou součástí Země již před obrovskou srážkou, která způsobila zrod Měsíce – starodávné stopy po srážce mezi Zemí a měsíc. Hypotetická planeta Theia.

Umělecký dojem z planetární srážky. (NASA / Jet Propulsion Laboratory – California Institute of Technology)

Podle tohoto široce uznávaného argumentu MarsVelikost Thia dopadající na Zemi velmi brzy, asi před 4,5 miliardami let, s velkou částí Theie a / nebo možná Země se rozpadá a stává se měsíc Víme to dnes na oběžné dráze kolem Země.

Co se stalo se zbytkem Theie, to není jisté. Bylo to zničeno, nebo se to prostě vrátilo do věčnosti vesmíru? nevíme.

Někteří vědci navrhli, že jádra těchto dvou prvotních planet mohla splynout v jednu a že to byly chemické výměny vyplývající z této epické fúze, které umožnily rozkvětu samotného života ve výsledném světě.

Nyní jsou vědci zpět k těmto obrovským otázkám s A. nová nabídkaLLSVP také staví vedle sebe nejasnosti a splétá je do hybridní hypotézy Země / Theia.

Podle nového modelování výzkumníků z Arizonské státní univerzity (ASU) může LLSVP představovat starodávné fragmenty extrémně hustého a na železo bohatého pláště Thea, které se ponořilo hluboko do zemského pláště, když se dva rozvojové světy spojily, a jsou tam pohřbeny. Po miliardy let.

„The Obrovská hypotéza dopadu Je to jeden z nejvíce zkoumaných modelů formování měsíce, ale přímé důkazy naznačující přítomnost šokujícího rázu jsou Thia stále nepolapitelné, “uvedli vědci pod vedením prvního autora Qian Yuan, doktoranda, který studuje dynamiku plášťů na Arizonské státní univerzitě, Vysvětlete v souhrnu jejich zjištění Prezentováno minulý týden na konferenci Planetary and Moon Sciences Conference.

„Ukázali jsme, že plášť Thea může být skutečně o několik procent hustší než plášť Země, což umožňuje materiálům plášťů Thea ponořit se do spodního pláště Země a hromadit se v termochemických hromadách, které mohou způsobit LLSVP detekované zemětřesením.“

Zatímco spekulace Je to už roky Vzhledem k tomu, že LLSVP by mohl být vesmírným suvenýrem, který Theia zasadila, se nový výzkum jeví jako dosud nejkomplexnější formulace. The zjištění V současné době probíhá kontrola, před dalším zveřejněním na adrese Dopisy o geofyzikálním výzkumu.

Kromě modelování pláště jsou výsledky také konzistentní s Předchozí vyhledávání Ukazuje, že některé chemické podpisy spojené s LLSVP jsou přinejmenším stejně primitivní jako Theiaův efekt.

“Proto mohou být materiály primitivní.” [originate] Z LLSVP, což je dobře vysvětleno, pokud LLSVP zachovávají Theiainy plášťové materiály, které jsou starší než Giant Impact, ” Yuan a jeho spoluautoři píší.

Budeme muset vidět, jak zbytek vědecké komunity reaguje na zjištění týmu, ale přinejmenším zatím máme další ponětí o tom, co by tyto záhadné anomálie mohly být – doslovně nejvzdálenější vysvětlení.

„Přinejmenším je tento šílený nápad možný,“ řekl Yuan. Věda.

The zjištění To bylo představeno v Padesátá druhá konference lunárních a planetárních věd„Minulý týden byla provedena jako hypotetická událost.